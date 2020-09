Andrea Melchiorre bacchettato da Adriana Volpe: covid19 non fa rima con pubblicità

Nella puntata di Ogni Mattina in onda il primo settembre 2020, Alessio Viola e Adriana Volpe hanno avuto modo di parlare del covid 19 e di quello che sta succedendo sui social, in merito alle telecronache che gli influencer, risultati positivi, stanno facendo della loro malattia. Ne parlano oggi con Andrea Melchiorre, ex protagonista di Uomini e Donne e oggi imprenditore e influcer di successo. Andrea si trova in Sardegna, ha già spiegato ai suoi followers che avendo fatto il tampone quando era ancora sull’isola, ha preferito aspettare i risultati senza spostarsi e una volta appreso di essere positivo, ha affittato un piccolo appartamento per continuare la sua quarantena. Oggi spiega anche al pubblico di Ogni Mattina perchè raccontare sui social questo momento, non significa per forza cercare visibilità.

ADRIANA VOLPE BACCHETTA ANDREA MELCHIORRE DA OGNI MATTINA

Nello studio di Ogni Mattina, si parla quindi del rapporto tra questi influencer, il covid 19 e la ricerca spasmodica di visibilità che corrisponde poi anche a una occasione per farsi pubblicità.

Melchiorre quindi spiega:

Sfruttare l’onda mediatica di un contagio o di un tampone positivo per fare pubblicità, no. Sono contrario anch’io, fondamentalmente. Però l’influencer, quello che fa, è semplicemente raccontare la sua quotidianità. Almeno io parlo nel mio caso. Le storie le facevo sia prima che adesso. Vedendomi costretto, in questo caso, a stare qui in quarantena in Sardegna da solo, racconto le mie giornate e ciò che ho fatto e cosa mi mette a disposizione lo Stato, ovvero i controlli…

Melchiorre ha ribadito dei concetti già espressi in questi giorni sui social.

La Volpe però si è fatta portavoce di quello che le persone comuni pensano:

Tesoro, perdonami se ti interrompo. Ne potete raccontare perché tutto sommato state bene e siete asintomatici, perché sennò voglio vedere se facevate gli stessi post o le stesse storie se vi trovavate in ospedale. Cioè comunque la situazione è chiara. A qualcuno infastidisce, per non dire a molti…

Per Andrea non si possono mettere d’accordo tutti per cui è normale che qualcuno avrà sempre qualcosa da ridire…Melchiorre in ogni caso dai suoi social ha già risposto alle polemiche di Selvaggia Lucarelli e non solo. Per cui chi lo segue, conosce bene il suo punto di vista.

E’ anche chiaro però il messaggio di Adriana Volpe, che invita a fermarsi un attimo e riflettere perchè non tutti i positivi al covid 19 hanno avuto modo di avere un cellulare in mano, visto che erano magari intubati in ospedale.

