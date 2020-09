Antonella Clerici svela il primo indizio di E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Mancano tre settimane alla prima puntata di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici non vede l’ora di iniziare (Foto). Considerando che già oggi avremmo dovuto vedere in onda il l suo nuovo programma almeno inizia a svelare gli indizi. Un cesto con un nastro rosa, questo il primo indizio che ci mette di buon umore e lascia immaginare ad ognuno a cosa potrà servire nello studio di E’ sempre mezzogiorno. Antonella Clerici sorride, dopo avere mostrato lo studio in fase di preparazione fa capire al suo pubblico che il via è vicino. La conduttrice non ha mai lasciato soli i suoi follower, è stata tra le più attente nel fare compagnia alle persone a casa durante il lockdown. Sue le prime ricette in diretta Instagram, quelle in cui lei continuava ad essere la conduttrice e altri facevano il loro lavoro in cucina.

ANTONELLA CLERICI DAL BOSCO ALLO STUDIO DI MILANO PER E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Qualche polemica c’è già stata con Lucio Presta che ha subito pizzicato chi (ma non si sa chi), sembra avere copiato l’idea del bosco e delle nonne in studio. Le anticipazioni di E’ sempre mezzogiorno hanno già rivelato tanti nomi che saranno presenti accanto alla Clerici, da Sergio Barzetti a Francesca Marsetti, gli unici Mauro Improta e Renato Salvatori e poi Fulvio Marino, Daniele Persegani, Andrea Mainardi, Lorenzo Biagiarelli e altri ancora. Volti che abbiamo visto anche sul profilo social di Antonella, ce li aspettavamo, tutti e anche di più.

Ci saranno però anche altri nomi e volti meno noti ma intanto pensiamo a quel cesto per la raccolta. Cosa ci metterà dentro Antonella Clerici? Presto ci darà altri indizi ma è con la prima puntata che sapremo davvero tutto.