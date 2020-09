Gli ascolti del pomeriggio, 7 settembre 2020: Oggi è un altro giorno vs Uomini e Donne

Prima sfida a distanza tra Maria de Filippi e Serena Bortone nella sovrapposizione tra le 14,45 e le 16. Come sarà andata? Lo scopriamo con i dati auditel relativi agli ascolti del pomeriggio del 7 settembre 2020. Prima giornata di sfide tera Rai 1 e Canale 5 nel day time. Il nostro focus si concentra sul pomeriggio e non solo sugli ascolti incassati dai due programmi. Vedremo anche gli ascolti di Beautiful e Una vita, in onda prima di Uomini e Donne. E poi quelli di Oggi è un altro giorno, seguito dal Paradiso delle signore. Sarà molto interessante questa prima sfida: da un lato una nuova proposta della Rai, il programma di Serena Bortone che prende il posto di Vieni da me in una delle fasce più complicate per ascolti. Complicate perchè da anni e anni ormai, Canale 5 nella stessa fascia, è praticamente imbattibile. Le soap prima, e Uomini e Donne poi, rappresentano l’ostacolo più duro da battere. Non a caso Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda di Uomini e Donne di una settimana per non lasciare neppure le briciole a Rai 1.

GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO: UOMINI E DONNE PRIMA PUNTATA 7 SETTEMBRE 2020

Uomini e Donne parte come sempre alle 14,45 e termina qualche minuto dopo le 16. Da notare che il primo blocco pubblicitario è arrivato intorno alle 15,30 e non alle 15,15 come di solito avviene.

I numeri: la prima puntata di Uomini e Donne fa il 22.7% con 2,7 milioni di spettatori.

GLI ASCOLTI DEL POMERIGGIO: OGGI E’ UN ALTRO GIORNO PRIMA PUNTATA 7 SETTEMBRE 2020

Oggi è un altro giorno parte intorno alle 14 dopo il Tg per poi dare la linea al Paradiso delle signore alle 15,50 circa.

1.295.000 milioni di spettatori per Oggi è un altro giorno al debutto, non benissimo con il 9,99%. I numeri raccontano di una falsa partenza.

Si cresce invece con Il Paradiso delle signore che super la media di 1,6 milioni di spettatori ed è sicuramente destinato a fare ancora meglio nelle prossime settimane.

IL POMERIGGIO DEGLI ITALIANI: COSA SI SCEGLIE DAL DEBUTTO?

In attesa dei dati auditel, che come sempre arriveranno dopo le 10 del mattino, proviamo a parlarvi di questi due programmi. Su Uomini e Donne non c’è molto da dire. Studio rinnovato per permettere a tutti di lavorare in serenità viste le nuove regole imposte ma temi che restano sempre gli stessi. Metà della prima puntata e oltre, dedicata a Gemma Galgani. Il trono classico e il trono over si fondono e non esiste separazione ma è evidente che i ragazzi avranno sempre meno spazio. La novità di questa edizione lo è solo a metà visto che già a maggio e giugno Uomini e Donne era andato in onda con questa formula.

Giudicare Oggi è un altro giorno solo dalla prima puntata è riduttivo e non sarebbe corretto farlo. Le prime impressioni però sono quelle di un buon prodotto che ha dei difetti: il più grande essere troppo in linea con cose già viste e portare troppa informazione nel pomeriggio. Nella prima puntata sprecatissima l’intervista alla modella Gucci. Oltre ai problemi di connessione anche domande troppo banali che non ci hanno raccontato nulla di Armine. Da rivedere anche gli ospiti in studio, ci vuole gente diversa per parlare di tanti argomenti così trasversali. Il giudizio al momento è rimandato, anche se i primi a dire la loro saranno i telespettatori e capiremo il gradimento con i dati in arrivo.

La sfida del pomeriggio prosegue poi così