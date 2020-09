Covid 19 in Rai: due produzioni sospese, fermo Amadeus e un programma di Rai 3

Secondo quanto riferisce Il Tempo, ci sarebbe un nuovo stop in Rai. Il covid 19 purtroppo farà da padrone in questi mesi e visti i rigidi protocolli da seguire, le pause delle produzioni potrebbero essere all’ordine del giorno, e causare non pochi disagi soprattutto ai programmi in onda in diretta. Stando a quanto si legge sul sito de Il tempo, sarebbero due le produzioni al momento sospese in casa Rai. Tutto parte dalla positività di alcuni collaboratori esterni che, dopo aver fatto i classici controlli di routine sarebbero risultati positivi al covid 19.

DUE PROGRAMMI RAI SOSPESI A CAUSA DEL COVID 19: LE ULTIME NOTIZIE

Ed ecco cosa leggiamo questa mattina sul sito del Tempo:

Un caso di positività a tampone rapido è stato accertato nella produzione televisiva del programma “I soliti ignoti” ed un caso di positività a tampone molecolare nella produzione di “Elisir”.

Questo quanto si legge sul sito del Tempo che parla della positività di due collaboratori esterni che però sarebbero entrati a contatti con le altre persone che lavorano alle due produzioni. Per questo motivo, in attesa di conoscere risultati delle altre persone coinvolte, si fermano le due produzioni. Si sanificano gli studio del programma di Amadeus, che non è ancora partito ma che doveva andare in onda su Rai 1 domenica sera, forse in diretta ( le altre puntate potrebbero esser state registrate e quindi non a rischio almeno per il momento). Elisir invece va in onda in diretta al mattino su Rai 3 e se ci si dovesse fermare come è successo anche con Io e te e Ballando con le stelle, si rischierebbe di non vedere in onda i programma con Mirabella e Benedetta Rinaldi, almeno per una settimana.

Lo scopriremo lunedì, nel caso di Elisir che dovrebbe tornare in onda alle 11 su Rai 3 ( o forse nelle prossime ore arriverà una nota ufficiale della Rai per informare dei fatti, essendo queste al momento solo indiscrezioni giornalistiche).

Per quanto riguarda I soliti ignoti, Amadeus dovrebbe andare in onda domani sera con una puntata probabilmente in diretta, per lanciare la nuova edizione del programma, come riferisce anche la Guida Tv Rai che al momento non ha subito variazioni. Vedremo nel corso delle prossime ore se ci saranno aggiornamenti e cambi di palinsesto ufficializzati dalla Rai.