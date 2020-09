Domenica IN tutti gli ospiti della prima puntata 13 settembre senza il messaggio di Conte

Si è accesa una grandissima polemica ieri mattina dopo la conferenza stampa dedicata a Domenica In. Il motivo? La conduttrice e il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, avevano annunciato che nel corso della prima puntata in onda in diretta il 13 settembre 2020, ci sarebbe stato un breve video messaggio del Premier Conte. Un messaggio che si rivolgeva a tutti i ragazzi e i bambini che stanno per tornare a scuola e al personale scolastico pronto alla ripartenza. Ma i leader politici degli altri partiti, Meloni e Salvini, non hanno gradito questa scelta e hanno chiesto che si intervenisse. La Rai ha quindi deciso di non mandare in onda il video messaggio di Conte che a questo punto, potrebbe arrivare sui social.

Torniamo quindi alle anticipazioni della prima puntata di Domenica IN con i nomi degli ospiti che entreranno nello studio di Rai 1. Mara Venier in conferenza stampa ieri ha già spiegato che si cerca di tornare pian piano alla normalità ma che nello studio di Rai 1 non potranno arrivare più di 8 ospiti a puntata.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI: GLI OSPITI DELLA PUNTATA DEL 13 SETTEMBRE 2020

Si inizia all’insegna della musica con Anna Tatangelo. Ricorderete che Mara Venier le aveva chiesto di andare in studio non appena possibile per cantare i suoi nuovi successi e a quanto pare, succederà. Restando sempre in ambito musicale ci sarà Mika (in collegamento) per parlare di un importante progetto al quale si sta dedicando ( vedremo se si accennerà anche a X-Factor). E poi in area promozione, Claudio Amendola tornato in onda su Rai 1 con la seconda stagione di Nero a metà partita bene, con quasi 4 milioni di spettatori alla prima puntata ma che potrebbe fare meglio ( considerato che con la prima stagione aveva registrato una media di 6 milioni di spettatori).

Romina Power e Loretta Goggi due grande amiche di Mara Venier torneranno in studio per un nuovo momento tra ricordi, emozioni e chiacchiere come quelli che piacciono tanto al pubblico di Rai 1.

L’appuntamento quindi è per il 13 settembre dalle 14 su Rai 1. Domenica IN torna in onda con la formula dello scorso anno. Una piccola novità potrebbe arrivare da un nuovo gioco che Mara e i suoi autori hanno deciso di proporre. Vedremo cosa succederà!