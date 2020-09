Alessia Marcuzzi sabato 19 a Verissimo per parlare con Silvia Toffanin della sua tormentata estate

Alessia Marcuzzi è pronta al debutto: mercoledì 16 settembre 2020, con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, arriverà su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island 2020, all’insegna dei NIP. Nella puntata di Verissimo in onda il 12 settembre, la conduttrice ha avuto modo di mostrare a Silvia Toffanin parte del villaggio delle fidanzate in Sardegna, dando anche delle anticipazioni e confermando le difficoltà incontrate a causa di quanto accaduto a una delle coppie protagoniste di Temptation. Ma è chiaro che la Toffanin non poteva non chiedere ad Alessia qualcosa sulla sua estate tormentata. La Marcuzzi è stata protagonista del gossip èiù chiacchierato dell’estate, suo malgrado. Tutti, ma proprio tutti, hanno parlato del possibile triangolo amoroso. Stefano de Martino che tradisce Belen con Alessia, la Rodriguez che lo scopre grazie a un tablet e la fine di un matrimonio ma non di quello della Marcuzzi che invece, si è goduta l’estate accanto a suo marito.

ALESSIA MARCUZZI TRA GLI OSPITI DI VERISSIMO IL 19 SETTEMBRE 2020

Gossip smentito da tutti i diretti interessati, inclusa Belen Rodriguez che ha negato di aver scoperto questo tradimento, difendendo Alessia. La Marcuzzi fino a questo momento ha solo rilasciato poche dichiarazioni ma non ha mai fatto una lunga intervista per parlare realmente di questa storia. Lo farà, a quanto si è capito, nella prossima puntata di Verissimo, in onda il 19 settembre 2020, di cui sarà protagonista.

La Toffanin ha chiesto ad Alessia come va in amore: “Procede tutto a gonfie vele” ha risposto la conduttrice di Temptation Island. Silvia ha poi spiegato che avranno modo di parlarne in maniera approfondita visto che sabato arriverà a Milano dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island, e avrà modo di raccontare finalmente tutto quello che ha caratterizzato questa turbolenta estate.

Appuntamento quindi al 19 settembre 2020 per questa attesissima intervista. Cosa ci racconterà Alessia Marcuzzi che già non sappiamo? Non ci resta che aspettare la puntata di Verissimo in onda sabato pomeriggio per scoprirlo.