Il sabato di Canale 5 si accende con Daydreamer, Verissimo e Tu si que vales

Non sono ancora gli ascolti che ci si aspetta dal periodo autunnale/invernale ma del resto molte scuole sono ancora chiuse, fa molto caldo…E ci si aspetta che nelle prossime settimane la platea aumenti! Ma il sabato di Canale 5 si riaccende grazie ad alcuni cavalli di battaglia, soap che sono certezze ! Gli ascolti volano al pomeriggio grazie a Beautiful, Daydreamer e Verissimo che portano davanti al piccolo schermo oltre 2 milioni di persone. Ottimo anche il debutto di Tu si que vales, anche se ancora lontano dagli ascolti d’oro. Canale 5 in ogni caso, dopo oltre 2 settimane grazie a Maria de Filippi e alla sua squadra riconquista la prima serata, doppiando gli ascolti di Rai 1 che, a causa dello slittamento di Ballando con le stelle, si vede costretto a mandare in onda la replica di un film.

LA SFIDA DEL PRIME TIME: TU SI QUE VALES VOLA

iniziamo dagli ascolti della prima serata nella giornata del 12 settembre 2020. Su Rai1 Assassinio sull’Orient Express ha conquistato 1.849.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Canale 5 Tu si que Vales al debutto incolla davanti allo schermo 4.185.000 spettatori pari al 28.1% di share.

A Tu si que vales tra l’altro un grande merito, quello di aver regalato una prima serata apparentemente normale, grazie anche al grande investimento che le produzioni di Maria de Filippi con la sua Fascino riescono a mettere sul piatto. Tamponi, test sierologici, enormi quantità di gel igienizzante, mascherine personalizzate e via dicendo. Una ventata di apparente normalità al tempo del covid 19 fa più che bene per provare a distrarsi almeno al sabato sera.

SI VOLA ANCHE NEL POMERIGGIO CON IL RITORNO DI VERISSOMO

Per quanto riguarda gli ascolti del pomeriggio, su Canale5 Beautiful fa il suo, con 2.313.000 di telespettatori con il 14.6% di share, Daydreamer si conferma una grande certezza e con 2.333.000 spettatori con il 16.7% di share, è il traino perfetto per Verissimo , in attesa di Amici. Con 2.139.000 (19.3%) nella prima parte e Verissimo – Giri di Valzer 1.750.000 spettatori con il 16.8% di share, il programma di Silvia Toffanin fa il doppio degli ascolti, nella prima parte, di Pomeriggio 5 e non è male per il sabato. E anche nella fascia che va dalle 17 alle 18,45 Canale 5 è leader al sabato.

Buone notizie quindi per Canale 5 che ha sofferto parecchio in estate per quello che riguarda gli ascolti soprattutto della prima serata. Vedremo nei prossimi giorni con il debutto di tutti i programmi più attesi che cosa accadrà!