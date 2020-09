Andrea Roncato e la moglie nella loro cucina preparano un risotto per C’è tempo per (Foto)

Mentre Stefania Orlando si prepara per il GF Vip Andrea Roncato è con sua moglie in collegamento con C’è tempo per… (foto). Solo una coincidenza ma curiosa, perché nei giorni scorsi abbiamo letto l’intervista di Roncato in cui troncava qualunque possibilità di vederlo ospite al Grande Fratello Vip per chiarire magari qualcosina con la sua ex moglie. Andrea Roncato e Stefania Orlando sono stati sposati per pochi anni ed è passato tanto tempo da quel sì. Il tempo però sembra avere chiarito poco e oggi Andrea e Stefania sono un po’ come due estranei. Felici entrambi con i rispettivi compagni di vita e Andre Roncato oggi si è mostrato in una veste un po’ diversa dal solito. Per C’è tempo per… ha cucinato un risotto con le verdure.

ANDREA RONCATO CON LA MOGLIE NICOLA MOSCARIELLO

Dicono che l’attore abbia avuto più o meno 500 donne, lui sorride e la moglie conferma che ne ha avute tante. Una moglie bellissima e a presentare Andrea Roncato e Nicole Moscariello è stata Giulia, la figlia, che in quel periodo lavorava sul set con lui. Con Nicole accanto lui sembra cambiato molto ma la moglie invece dice che non è così, che non ha fatto niente per cambiarlo, che è sempre stato saggio. “Abbiamo tante cose in comune e non ho cambiato nulla ma secondo me lui ha capito nel tempo”.

La Moscariello racconta che lei a volte è un po’ impulsiva ma Roncato la fa ragionare, la fa riflettere: “Devo dire che non è male per dare i consigli. Sono una persona tranquilla ma a volte rimango male di qualcosa e reagisco in modo impulsivo e lui invece mi dà molta calma”.

Sono nella cucina della loro casa, stanno preparano il risotto in bianco con le verdure, è una delle poche cose che cucina Andrea che confessa è sempre a dieta.