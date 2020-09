Asia Argento in lacrime per suo padre ma non si fida di nessuno: “Ci pensa la vita a punirmi” (Foto)

Quando si seguono le interviste di Asia Argento non si sa mai come finiranno, oggi ha pianto per suo padre Dario, si è commossa rivedendolo in un video (foto). Ospite a Oggi è un altro giorno Asia Argento non sembra avere voglia di fare la guerra agli altri, la voce sembra bassa, anche quando ripete che lei Weinstein non lo perdonerà mai. E’ un uomo che secondo lei non può guarire, le fa male non solo tutto quello che ha subito dal produttore americano ma anche ciò che l’uomo ha fatto a tante altre donne. Non prova pietà per i 23 anni di galera che deve scontare e anzi attende l’altro processo in cui ne rischia 29. Asia Argento aveva solo 21 anni e quell’uomo le ha mostrato lo schifo che c’è dietro al mondo che adorava, quello che pensava fosse fatto solo di arte. Un’intervista di quando aveva solo 13 anni e Asia tenerissima parla delle critiche che riceve dalle altre ragazzine. Ha imparato presto a non fidarsi e ancora oggi è così.

ACCANTO AD ASIA ARGENTO SOLO UN’AMICA, L’UNICA CHE NON L’HA TRADITA

C’è solo una persona di cui si fida, sua amica da 40 anni, Angelica. E’ lei l’unica che non l’ha mai lasciata, che non l’ha mai tradita, che ha asciugato le sue lacrime. “Per la mia esperienza personale immancabilmente vengo tradita e ho ragione di non fidarmi di nessuno”. Racconta velocemente della sua infanzia, non è stata una bambina felice e da ragazzina soffriva tanto, era timida e insicura, la criticavano e ne soffriva, per questo è diventata aggressiva, per proteggersi.

Non ha rancore verso i suoi genitori anche se loro non c’erano per abbracciarla e consolarla. Oggi guarda suo padre che ha 80 anni e confida che è stato un padre meraviglioso, gliel’ha detto, lui lo sa. “Mi commuovo così tanto a guardarlo perché gli voglio tanto bene, perché sono una donna adulta e lui ha 80 anni e si tirano le somme di una vita”.

Sa che si è fatta del male scegliendo amori sbagliati, adesso non li sceglie più ma è sicura che ci pensa la vita a continuare a punirla.