Oggi è un altro giorno, Imma Battaglia vs Massimo Gandolfini scontro infuocato su Rai 1

Oggi martedì 15 settembre è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Si è parlato del caso di Ciro e della povera Maria Paola ma in studio si è però acceso un confronto piuttosto acceso tra Imma Battaglia e Massimo Gandolfini. Emiliano Fittipaldi ha tirato fuori una vecchia dichiarazione di Gandolfini dove definiva l’omosessualità come una malattia. “Bisogna chiarire i termini: un conto è parlare di malattia ed un conto è parlare di disturbo” ha risposto il leader del Family Day. “Intendo dire che è un disturbo tutte le volte che si crea una differenza tra la propria identità sessuata e la percezione di sé che la persona ha” ha cercato di spiegare.

Massimo Gandolfini parla di omosessualità e scatena Imma Battaglia: ecco che cosa è successo

“Queste persone vanno ovviamente sempre e comunque rispettate” ha così continuato Massimo Gandolfini a Oggi è un altro giorno. “Non dico che siano tutti disturbati, ce ne sono e quelli che chiedono di essere aiutati devono essere aiutati” ha proseguito l’uomo. Imma Battaglia, ospite del programma tv di Rai 1, non ha potuto far a meno di non rispondere alle parole del leader del Family Day. “Il problema è questa posizione… Noi siamo disturbati, quindi anormali, quindi Michele picchia la sorella e la vuole vedere morta perché non è nata anormale disturbata e l’ha infettata Ciro. Questa è la storia di Caivano. Questo è un chiaro caso di violenza perpetrata perché Maria Paola si era infettata ed era diventata una malata, disturbata” ha così affermato Imma Battaglia.

Imma Battaglia contro Massimo Gandolfini del Family Day: “Non sopporto di essere definita disturbata”

La moglie di Eva Grimaldi si è poi scagliata direttamente contro Massimo Gandolfini dopo aver ascoltato il suo pensiero e non condividendolo. “Io sono omosessuale e non sopporto di essere definita disturbata perché non lo sono” ha affermato Imma Battaglia a Oggi è un altro giorno. “Disturbato è lui, è molto disturbato“ ha aggiunto poi la donna nel corso della puntata di oggi della trasmissione di Rai 1.