Claudio Amendola la sua dichiarazione d’amore in diretta a Francesca Neri che ascolta da casa (Foto)

Stasera andrà in onda Nero a metà 2 con Claudio Amendola che in collegamento con Oggi è un altro giorno ha come sempre parlato anche di Francesca Neri (foto). Nella sua vita c’è tanto lavoro ma Claudio Amendola deve la sua fortuna più grande all’amore: “Io sono uno tra gli uomini più fortunati del mondo”. Una dichiarazione bellissima per Francesca Neri, parole che emozionano Serena Bortone e che arrivano dopo una sincera ammissione dell’attore. Si parla di bugie e di cose che ci si perdona o meno, Amendola confessa che è cambiato molto, che è cresciuto e tutto grazie a sua moglie. La sua vita costellata di cose dette e non dette: “Comportamenti infantili che credo siano comuni all’80 per cento degli uomini”. Si riferisce non solo al comportamento degli uomini con l’altro sesso ma anche con le amicizie e nei rapporti di lavoro: “Secondo me noi uomini ci mettiamo tanto a diventare veramente adulti”.

CLAUDIO AMENDOLA SEMPRE PIU’ INNAMORATO DI FRANCESCA NERI

Passano gli anni ma è la splendida attrice l’unica donna della sua vita. Lei ascolta, è in casa, la dichiarazione in diretta è in ogni parola di Claudio. “Lei mi ha aiutato in questo percorso. Oltre a tutto quello che gli innamorati si danno, lei non ne aveva bisogno, io invece sì e mi sono reso conto di cosa vuol dire avere un rapporto vero con una compagna e anche ammettere gli errori, non so come dire”.

Francesca Neri appare sempre poco in tv, timida e quasi inconsapevole della sua bellezza, del suo fascino. Di certo più consapevole del suo talento e dell’amore che la lega a Claudio Amendola.

Arrivano poi le immagini di Claudio e Ferruccio Amendola insieme in vari programmi. Anche queste visioni le sente come una fortuna immensa, quella di potere rivedere suo padre in tanti video che la tv ripropone.