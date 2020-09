Fabio Fulco: altra frecciatina alla Chiabotto mentre parla della sua fidanzata? (Foto)

Forse è solo un’impressione di chi ha seguito oggi Fabio Fulco a C’è tempo per… ma nelle sue parole ci è sembrato ci fosse una frecciatina per la storica ex fidanzata: Cristina Chiabotto (foto). Tutti sanno che la loro lunga storia d’amore non è finita benissimo, i due ex non sono rimasti amici ma ognuno ha trovato un altro amore. La Chiabotto è felicemente sposata, Fabio Fulco sembra pronto a sposare la sua fidanzata, Veronica. Anche lei è più giovane dell’attore ma a differenza dell’ex Miss Italia sembra desideri matrimonio e figli. Ed è qui che Fulco sottolinea che finalmente potrà realizzare il desiderio della sua vita, quello di creare una famiglia. E’ questo ciò che ha sempre rimproverato alla Chiabotto, il non volersi sposare né diventare mamma. Ha sofferto tantissimo per il suo addio ma forse è davvero la bella Veronica la donna della sua vita.

FABIO FULCO EVITA LA DICHIARAZIONE D’AMORE IN DIRETTA C ‘E’ TEMPO PER…

“Sono felice, va tutto bene, nelle vita professionale e nella vita privata” ma quando Beppe Convertini e Anna Falchi gli chiedono se è vero che sta per sposarsi risponde che loro non hanno dato la notizia. Quindi non ci sarà un matrimonio a breve. Fulco rifiuta anche la richiesta dei conduttori di fare una dichiarazione d’amore alla sua fidanzata. Volevano la sorprendesse magari con l’annuncio del matrimonio in tv ma l’attore non ha ceduto, lo farà in privato, magari anche tra 30 minuti ma non davanti a tutti.

Fabio e Veronica hanno trascorso la quarantena insieme: “E’ stata una prova forzata la quarantena che ci ha incastrati a casa per 3 mesi ma la prova è stata superata brillantemente”. Attendiamo l’annuncio ufficiale, le nozze, un figlio, la famiglia, è tutto ciò che nella vita privata Fulco ha sempre desiderato e che non è riuscito a realizzare con Cristina Chiabotto.

Fabio Fulco: altra frecciatina alla Chiabotto mentre parla della sua fidanzata? (Foto) ultima modifica: da