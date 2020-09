Amadeus torna in prima serata con I soliti ignoti con ospiti vip

Dopo lo stop causato dal coronavirus, che ha bloccato per una settimana tutta la squadra dei Soliti Ignoti-Il ritorno, Amadeus potrà sbarcare in prima serata per una puntata speciale con i VIP. Il programma, che è partito questa settimana con il classico appuntamento nella fascia access prime time, avrebbe dovuto debuttare con la puntata speciale settimana scorsa ma non è stato possibile a causa del contagio di uno dei lavoratori della squadra di Rai 1. Ma questa settimana si torna in onda in diretta!

I SOLITI IGNOTI-IL RITORNO: LA PUNTATA SPECIALE IN DIRETTA DOMENICA

La puntata speciale I soliti Ignoti VIP andrà in onda domenica 20 settembre, alle 20.30 su Rai1. Il game show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna con “Soliti Ignoti – Special Vip” una puntata speciale in prima serata che avrà come ospiti, nel ruolo di identità da svelare, alcuni personaggi noti del mondo dello spettacolo e della musica. La gara sarà giocata da un concorrente del game show, che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, ci saranno momenti di musica per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Amadeus torna quindi in prima serata e in diretta e si accendono quindi le sfide anche con la concorrenza! Forse questa volta Rai 1 avrà una vittoria più agevole grazie all’affetto che il pubblico ha sempre dimostrato per il programma di Amadeus? Al momento lista degli ospiti top secret: non sappiamo chi arriverà nello studio di Rai 1 per la serata speciale in compagnia di Amadeus ma di certo ci sarà da sorridere. Ovviamente sempre nel massimo rispetto del distanziamento e di tutte le regole imposte nella vita di tutti i giorni ma anche in tv!

Appuntamento quindi alle 20,30 domenica sera con Amadeus e i suoi ignoti.