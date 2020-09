Ascolti 19 settembre 2020: Ballando con le stelle vs Tu si que vales, la prima sfida

Grande attesa questa mattina per i dati auditel relativi agli ascolti tv del 19 settembre 2020. Queste prime settimane di settembre sono state caratterizzate da esordi non troppo vincenti in prima serata con ascolti tiepidi per fiction e programmi tornati in onda. Fa eccezione un solo show: Tu si que Vales che la scorsa settimana è stato capace di accendere Canale 5 con oltre 4 milioni di spettatori. E questa settimana si ripeterà? Si accende la sfida tra Rai 1 e Canale 5 nel sabato sera con lo scontro inedito tra Tu si que vales e Ballando con le stelle. Mentre il programma di Canale 5 resta praticamente identico e cerca di non far sentire al pubblico a casa quanto sia stato difficile andare in onda a causa del covid 19, su Rai 1 ci si ricordano tutte le disgrazie di questi ultimi mesi. Dal fatto che Ballando sia stato rinviato alle immagini del tampone fatto da Daniele Scardina. Insomma un’aria un tantino pesantuccia. E se il ruolo di uno show del sabato sera è quello di distrarre il pubblico a casa, forse la prima serata si poteva fare di meglio. Ballando è finito quando mancavano solo quindici minuti all’una, una esagerazione considerato il fatto che si parte alle 20,35. Il motivo di questo sbrodolamento è dovuto alle considerazioni, anch’esse fuori le righe e troppo esagerate, della giuria, in particolare di un posseduto Guglielmo Mariotto che è stato gestito in malo modo ieri da Milly Carlucci.

L’assenza di pubblico in studio ha fatto si che si prendesse un po’ troppo la mano nei giudizi e ci si dilungasse, soprattutto nelle prime due ore del programma, moltissimo.

Si spera che la prossima puntata, darà più spazio al cast e anche agli altri componenti della giuria, messi troppo all’angolo. Dicevamo poi dei cambiamenti. Mentre Tu si que vales resta identico, a Ballando si cerca di portare delle modifiche, alcune sacrosante, come la scelta di eliminare il televoto e lasciare che il pubblico si esprima sui social; la seconda completamente inutile, quella di portare i tribuni del popolo, tre figure di cui potevamo tranquillamente fare a meno.

ASCOLTI TV 19 SETTEMBRE 2020: I DATI AUDITEL DELLA PRIMA PUNTATA DI BALLANDO CON LE STELLE

Ballando con le stelle parte alle 20,35 per chiudere all’una meno un quarto circa. Ecco i dati: Ballando tutti in pista (20.42-21.55) 4.109.000 e 20,3% di share. Ballando con le stelle (22.00-24.47) 3.415.000 e 22,1% di share.

ASCOLTI TV 10 SETTEMBRE 2020: I DATI AUDITEL DELLA SECONDA PUNTATA DI TU SI QUE VALES

Tu si que vales inizia invece quasi un’ora dopo rispetto a Ballando con le stelle. La seconda puntata iniziata alle 21.19 e finita alle 24.50 registra 3.686.000 22,6% di share. Un calo evidente rispetto a sabato scorso.

Testa a testa quindi tra i due programmi.