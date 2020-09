Linea Verde Life riaccende il mezzogiorno di Rai 1 con Daniela Ferolla e Marcello Masi: ascolti vincenti

E’ possibile avere oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv al sabato mattina? Si è possibile lo hanno dimostrato prima Tiberio Timperi e Monica Setta con il loro UnoMattina in famiglia e poi Marcello Masi e Daniela Ferolla che nel mezzogiorno della rete, riaccendono Rai 1. Un settembre complicato per diversi programmi quello che è iniziato ormai da 20 giorni ma per Linea Verde Life nessun problema al debutto, anzi. Nel mezzogiorni di Rai 1 tornano 2 milioni di spettatori, numeri ben lontani da quelli raccolti nella settimana. Del resto Coletta è stato costretto a correre ai ripari a causa del flop di C’è tempo per e a pensare a un rimedio immediato per non affossare anche Antonella Clerici, che riparte settimana prossima. Ed ecco che, a proposito di Linea Verde, toccherà proprio alle repliche del programma, cercare di fare bene nel mezzogiorno di Rai 1 per l’intera settimana.

Ma torniamo a Linea Verde Life, alla prima puntata ieri. Con il 15,5 % di share, il programma si conferma amatissimo dal pubblico a casa. Nel pieno rispetto delle nuove regole da seguire, anche in tv e soprattutto in tv, Daniela Ferolla e Marcello Masi ci hanno portato alla scoperta di Napoli. Un viaggio tra turismo sostenibile, cittadinanza attiva, scoperta di antichi sapori e tutte le bellezze della nostra Italia, spesso sottovalutata.

Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti del mezzogiorno del sabato

LINEA VERDE LIFE SI ACCENDE NEL MEZZOGIORNO DI RAI 1

Su Rai1 Passaggio a Nord Ovest 882.000 spettatori (11.5%). Linea Verde Life ha intrattenuto 2.015.000 spettatori (15.5%). Su Rai 1 tornano i 2 milioni di spettatoti scappati da C’è tempo per…

Per Linea Verde Life tra l’altro, una crescita anche rispetto all’edizione del 2019 con +1.67% DI SHARE E +252.000 spettatori rispetto allo scorso anno.

I NUMERI DELLE ALTRE RETI

Su Canale 5 Forum 985.000 spettatori con l’11.3%. Su Rai2 La Nave dei Sogni 426.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 The 100 segna il 2% con 153.000 spettatori. Sport Mediaset 1.072.000 spettatori con il 6.8%. Su Rai3 Timeline 330.000 spettatori e il 4.6%. I Grandi Protagonisti 555.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Rete4 Ricette all’Italiana 151.000 spettatori con il 2.3%, nella prima parte, e 302.000 spettatori (2.6%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo 505.000 (3.3%).Su La7 Like – Tutto Ciò che Piace 105.000 spettatori con lo 0.7% di share. Su Tv8 le Qualifiche di Moto 3 187.000 spettatori e l’1.3%.

( fonte foto pagina Fb Linea Verde )