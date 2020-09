Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno sarà in diretta con il bosco di casa sua (Foto)

Manca una settimana al via per Antonella Clerici e il suo E’ sempre mezzogiorno e al Corriere della Sera la conduttrice ha rivelato altre anticipazioni ma soprattutto gli stati d’animo che l’hanno accompagnata in questi due anni (foto). Era sicura che con l’addio alla Prova del cuoco avrebbe smesso con il day time e invece Antonella Clerici è rinata, ha un nuovo entusiasmo e a sorpresa ringrazia anche chi l’aveva messa in un angolo. Come sarà il suo E’ sempre mezzogiorno? Con lei sono in tantissimi a fare il conto alla rovescia, c’è il suo pubblico che l’attende su Rai 1 all’orario di sempre. I telespettatori troveranno un fantabosco, ci saranno fate, gnomi e un albero magico, ci sarà anche un grande led con le immagini in diretta dal bosco che circonda la casa di Antonella. Tutte anticipazioni rivelate al Corriere della Sera. Ma dove sarà la cucina di E’ sempre mezzogiorno? Antonella Clerici l’ha voluta al centro dello studio. Una cucina che ricorda la sua, per lei da sempre il posto più importante della casa.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO TRA CUCINA E ATTUALITA’ MA SEGUENDO I DESIDERI DI ANTONELLA CLERICI

La Clerici spera di trovare la stessa tv, quella che dispensa gentilezza, quella che è serena e pacifica. Sa che tutti ne hanno bisogno, così come hanno bisogno di recuperare un po’ di lentezza: “La mia idea è quella di portare la provincia e la natura in televisione”. Angoli e dettagli del suo nuovo studio li ha in parte mostrati su Instagram ma c’è davvero tanto da scoprire.

Ci saranno le nonne con la loro saggezza, ecco il motivo della scelta di nonnine che abbiano la passione per la cucina ma che conoscono anche il gossip e altro, quello di cui si parla oggi, spesso in cucina, con leggerezza e con saggezza.

“Nel programma mi circondo di gente normale che porta la sua esperienza di vita in tv”, come nella sua nuova vita nella casa del bosco, ad Arquata Scrivia: “Dove vivo adesso non sono una privilegiata in tanti hanno un pezzetto di terra”. Siamo sempre curiosi e attendiamo il mezzogiorno del 28 settembre su Rai 1.