Jessica e Davide è già finita? Scoppia la prima coppia di Uomini e Donne

“Hai già la scelta?” ha chiesto nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi 22 settembre 2020 Maria de Filippi a Jessica. La tronista ha risposto dicendo che è ancora troppo presto ma che non può negare di sentire un certo trasporto per Davide anche se non è pronta a lasciare lo studio con lui. Peccato che, come ben sappiamo grazie alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Jessica la puntata successiva alla registrazione vista oggi, farà a gran sorpresa la sua scelta. Ma la notizia di oggi non è questa, chiaramente! La puntata con la scelta di Jessica è stata registrata questo fine settimana, siamo a martedì e a quanto pare, stando ad alcune segnalazioni arrivate sui social, i due si sarebbero già lasciati. Sarebbe infatti finita ancora prima di nascere la relazione tra Davide e la tronista, sempre che relazione possa essere definita.

Ci sono diverse segnalazioni in merito…

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: JESSICA E DAVIDE SI CONOSCEVANO GIA’?

Sono tante le segnalazioni arrivate sui social di ragazze che dicono di aver visto ancora prima che il programma iniziasse Davide e Jessica. I due però in studio non ci pare abbiano detto che si conoscessero da prima e invece a quanto pare, frequentavano una stessa compagnia. Non solo, una ragazza ha anche fornito a Deianira Marzano delle immagini che mostrerebbero come lei e Davide si fossero sentiti fino a poco prima che le registrazioni iniziassero e forse anche dopo. Pare che il gemello italiano di Can Yaman ( gli piacerebbe) avesse un solo scopo: quello di farsi vedere il più possibile. Peccato che però Jessica non gli abbia dato modo di farlo, vista la scelta express fatta!

UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI: TRA DAVIDE E JESSICA E’ GIA’ FINITA?

A quanto pare però, nonostante i due forse si conoscessero anche da prima, fuori non sarebbe successo nulla. E pensare che Jessica aveva dichiarato che la persona che avrebbe scelto non avrebbe desiderato che lei, che stare al suo fianco…Ovviamente queste sono voci, i due potrebbero essere felici insieme! Per saperlo probabilmente dovremo aspettare molto poco, il tempo della prossima registrazione? Vedremo…