Samuel Peron ancora positivo: Milly preoccupata rivela anche le ultime su Raimondo Todaro

Nuovo aggiornamento di Milly Carlucci dai social. Oggi la conduttrice di Rai 1 ha fatto il punto della situazione, rivelando quelle che sono le ultime notizie sui protagonisti di Ballando con le stelle 2020. Purtroppo questa edizione di Ballando è nata sotto una strana stella e le cose non vanno meglio di giorno in giorno, anzi. Al momento c’è ancora preoccupazione per le condizioni di Samuel e poi anche per quello che accadrà sabato sera, dopo il ricovero in ospedale di Raimondo Todaro.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: SAMUEL PERON ANCORA POSITIVO

Milly inizia il suo “bollettino” giornaliero parlando di quello che è successo a Samuel Peron. Il maestro aveva fatto un tampone ed era risultato, qualche giorno fa negativo. Il che aveva fatto sperare che in qualche modo Samuel potesse tornare in pista, anche se Rosalinda Celentano si trova benissimo con la mastra Tinna Hoffman e ha manifestato il suo desiderio di restare in coppia con lei. Oggi però la conduttrice ha dato pessime notizie: “E’ successo qualcosa di strabiliante” ha detto Milly in diretta sui social. Il ballerino Samuel Peron è tornato di nuovo positivo.

BALLANDO CON LE STELLE 2020 RAIMONDO SCENDERA’ IN PISTA?

Milly Carlucci ha in qualche modo smentito le voci che stavano circolando in queste ore. Si diceva infatti che Raimondo sarebbe stato a centro dello studio, mentre Elisa avrebbe ballato da sola. E invece Milly ha ribadito che al momento i medici non hanno dato nessun via libera al ritorno di Raimondo in pista. Non c’è ancora nessuna certezza. “Non sappiamo neppure se potrà esserci anche solo per applaudire” ha detto Milly Carlucci.

Tutto in divenire quindi, mentre Elisa Isoardi si allena da sola e spera di poter avere il maestro al suo fianco sabato sera. La coppia ha brillato nella prima puntata di Ballando con le stelle 2020 riuscendo anche a portare a casa un bottino da 10 punti che potrebbero rivelarsi, tra l’altro, fondamentali nella seconda puntata dello show!