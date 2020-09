Se Rosalinda Celentano incanta con Tinna Hoffman e dice addio a Samuel Peron

Tra le migliori esibizioni della puntata di Ballando con le stelle 2020 in onda il 19 settembre 2020 non si può di certo non annoverare quella che ha visto protagoniste Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman. Una coppia nata per caso. Una scelta forzata vista la positività al covid 19 di Samuel Peron ma una coppia che ha regalato qualcosa di diverso. Quando Rosalinda e Tinna hanno iniziato a ballare ci siamo tutti dimenticati che in pista in quel momento ci fossero due donne perchè la nostra attenzione si è concentrata sulla danza. Quattro occhi, quelli di Rosalinda e Tinna, che non passano di certo inosservati. Ma non sono occhi di ghiaccio. Sono occhi capaci di conquistare lo sguardo attento dello spettatore che da casa, cerca di capire. E il messaggio che Rosalinda e Tinna volevano far arrivare è passato forte e chiaro. Non è un caso se in giuria, dalla Lucarelli alla Smith, si sono chiesti un po’ tutti se sarà davvero il caso di vedere in pista al fianco di Rosalinda il maestro Samuel Peron ( ancora in quarantena positivo al covid 19).

Già perchè quello che Tinna e Rosalinda hanno portato in scena, è stato qualcosa di diverso dal solito. Una danza all’insegna della non ricerca del sesso, una danza che punta tutto sulle emozioni e sulla bravura di chi in quel momento è in pista. Perchè la Celentano non ha solo interpretato una parte ma ha ballato, a differenza di molti altri concorrenti visti in pista.

SAMUEL PERON RISCHIA DI RESTARE FUORI DA BALLANDO CON LE STELLE 2020?

Ed è proprio questa mission che la Celentano ha, questo mood nel quale lei e Tina sono entrati, che per ovvie ragioni non potrebbe esistere qualora Samuel rientrasse in pista al fianco di Rosalinda. Lei stessa tra l’altro, a domanda di Selvaggia ha risposto dicendo che non avrebbe senso cambiare e che preferirebbe, visto che ormai da dieci giorni si allena con Tinna, continuare su questa strada.

Rosalinda e Samuel si erano visti prima del lockdown per un breve periodo in sala prove e un solo giorno ad agosto prima che il maestro entrasse in quarantena. Mentre tra Tinna e la Celentano ormai si è instaurato un rapporto di fiducia maestra insegnante -ballerina fondamentale, e sarebbe davvero un peccato perdere una delle poche cose nuove da vedere in pista in questa quindicesima edizione di Ballando con le stelle.

L’ultima parola spetterà comunque a Milly Carlucci che avrà modo di decidere nelle prossime ore, vedremo che cosa accadrà.