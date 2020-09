Il desiderio più grande di Alba Parietti riguarda la famiglia, lo confida a Oggi è un altro giorno (Foto)

Desidera diventare nonna Alba Parietti e a Oggi è un altro giorno l’ha confidato stupendo tutti, anche la conduttrice (foto). Serena Bortone ha chiesto alla sua bellissima ospite quale sogno desiderasse realizzare. Tutti si aspettavano che Alba Parietti rispondesse parlando del suo lavoro o magari di un nuovo amore. Invece, ha sorpreso tutti dicendo che nemmeno un premio Oscar potrebbe darle gioia più grande. Vorrebbe che suo figlio Francesco le desse un nipote, non importa ovviamente se maschio o femmina, vorrebbe semplicemente diventare nonna.

FRANCESCO OPPINI PRONTO A DIVENTARE PAPA?

Francesco è al momento nella casa del GF Vip ma sua madre sembra non avere dubbi. Alba Parietti crede che anche suo figlio sia ormai deciso a volere un figlio perché sta vivendo la sua storia d’amore più grande. E’ Cristina la nuora che Alba Parietti adora, non è la prima volta che lo dice e a Oggi è un altro giorno ripete che è la nuora ideale, quella che tutte le madri sognano. Cristina e Alba hanno un rapporto bellissimo e questo perché: “è una ragazza che calma mio figlio, che lo rasserena, gli dà la gioia ed molto riflessiva”.

E’ il momento quindi di pensare a un bebè. A 60 anni la Parietti desidera diventare nonna e se non ha alcun problema nel dire la sua età non ne avrà nemmeno nel sentirsi chiamare dal suo nipotino. E’ un legame speciale quello che ha sempre unito madre e figlio, anche se a volte Francesco ha preso le distanze da una mamma che si definisce ingombrante ma lasciando sempre intatto il loro rapporto. Francesco Oppini ha deciso di smettere di studiare e non è stato ostacolato, anzi è sempre stato aiutato nella sue scelte. “Ha fatto tutto da solo, l’ho aiutato perché i figli bisogna lasciarli esistere qualsiasi cosa vogliano essere”.