La risposta di Antonella Clerici a Elisa Isoardi per il cast di E’ sempre mezzogiorno

A luglio Elisa Isoardi ha fatto un appello ad Antonella Clerici, le ha chiesto di non lasciare senza lavoro i suoi cuochi, di prenderli nel suo nuovo programma E’ sempre mezzogiorno. Today in un’intervista ha chiesto alla conduttrice che lunedì tornerà alle 12 su Rai 1 se con lei ci sarà qualcuno dei protagonisti delle due ultime edizioni. La risposta è per tutti e indirettamente anche per Elisa Isoardi e chiarisce le scelte di Antonella Clerici. E’ sempre mezzogiorno, come già detto, non è un cooking show, non ci sarà le gara tra i cuochi, la cucina è il salotto e se è vero che ci saranno le ricette sarà comunque una trasmissione ben diversa da La prova del cuoco. “Un programma dove la cucina è il mio salotto” così la Clerici ha definito il suo E’ sempre mezzogiorno, ovvio quindi che si sia presa la libertà di fare entrare le persone che voleva, quelle più giuste per lei.

ANTONELLA CLERICI: A E’ SEMPRE MEZZOGIORNO CI SARANNO ANCHE DELLE VECCHIE CONOSCENZE, AMICI STORICI

“Non essendo una gara di cucina, non essendo uno showcooking, ma un programma dove la cucina è il mio salotto, è chiaro che mi sono presa la libertà di scegliermi le persone che volevo, così come ha fatto lei quando arrivò il primo anno a prendere il mio posto a La Prova del Cuoco” è tutto chiaro e ovvio. “Ci saranno delle vecchie conoscenze, ma sono i miei amici storici, perché se quella è casa mia faccio entrare le persone secondo me giuste per il tipo di programma. E poi ci saranno personaggi nuovi che ho scoperto in questi anni, altrimenti rifarei La Prova del Cuoco e non ha senso” attendiamo quindi Mauro Improta, Renatone, Sergio Barzetti, Andrea Mainardi, Francesca Marsetti e tanti altri.

Scopriremo da lunedì 28 settembre puntata dopo puntata tutti i protagonisti scelti da Antonella, anche gli assenti.