Perché Antonella Clerici torna in tv a mezzogiorno dopo avere lasciato La prova del cuoco?

Antonella Clerici torna in tv a mezzogiorno, in Rai, dopo due anni di pausa forzata ma anche dopo il suo addio a La prova del cuoco (foto). Nessuno si aspettava di rivederla nel day time e sa bene che c’è chi la critica perché E’ sempre mezzogiorno non è il prime time che aveva annunciato. C’è chi pensa che abbia tolto il posto ad Elisa Isoardi, chi che ha mentito solo perché ha cambiato idea. Antonella Clerici sa bene che dovrà conquistare quella parte di pubblico che la sta giudicando ed è pronta a partire. Al Corriere della Sera ha spiegato perché se aveva lasciato La prova del cuoco stanca del quotidiano adesso torna di nuovo a mezzogiorno e sempre sulla stessa rete? Niente di programmato, la Clerici ha seguito il percorso della vita e conferma che quando due anni fa ha lasciato il suo cooking show era sicura fosse un addio definitivo: “Non pensavo di tornare”, si riferisce alla fascia oraria che per circa 20 anni l’ha accolta in tv.

ANTONELLA CLERICI NON AVEVA PIU’ ENTUSIASMO

“Avevo bisogno di ritrovarmi, venivo da 15 anni di successi come il Festival o le prime serate del sabato. Ma avevo fatto anche alcuni programmi per compiacere gli altri”. Era demotivata, non sentiva più l’entusiasmo dei primi tempi e poi è arrivato lo stop dell’ex direttrice De Santis.

Due anni di tempo per pensare, oggi direbbe grazie alla De Santis, quello stop le è servito. Si è così dedicata del tutto a sua figlia, alla sua famiglia, ma anche all’altra grande passione: la televisione.

PER ANTONELLA CLERICI LA PROPOSTA DI STEFANO COLETTA

La conduttrice confessa che Coletta l’ha fregata facendole credere di lavorare a un piccolo progetto e poi alla fine le ha chiesto un programma di 1 ora e mezza. “Si vede che gare le cose in piccolo non è nel mio karma”. Ha ritrovato l’entusiasmo, la Rai aveva già deciso di chiudere La prova del cuoco di Elisa Isoardi, il resto è venuto in modo semplice, i suoi progetti non era questi ma sono diventati questi. Lunedì 28 settembre la seguiremo in E’ sempre mezzogiorno