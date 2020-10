Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli in cucina con Antonella Clerici: Lorenzo Biagiarelli fa mangiare tutti (Foto)

Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli era tra i protagonisti più attesi di E’ sempre mezzogiorno e oggi nella sua prima puntata ha di certo convinto tutti. Salumi spalmabili, prodotti tradizionali di tutte le terre e Lorenzo Biagiarelli è in cucina con Antonella Clerici per ingolosire tutti dallo studio di E’ sempre mezzogiorno. Inizia con i salumi che possiamo spalmare sul pane, in questo caso sulla focaccia di Fulvio Marino. Dal ciauscolo alla ‘nduja, tutti ottimi prodotti e ovviamente Antonella Clerici assaggia felice. Addirittura cede alla conduttrice un pezzo di focaccia con il salume spalmato e confessa che non l’ha fatto mai nemmeno per Selvaggia. Nessuna gelosia, Selvaggia Lucarelli e Antonella Clerici sono amiche e di certo hanno in comune anche altro, la buona cucina. “Tu arrivi e mi porti un prodotto, fai un po’ di casino e noi così conosciamo i prodotti meravigliosi di tutta l’Italia” questo è quanto Antonella ha ripetuto a Lorenzo, che entra nel cast di E’ sempre mezzogiorno.

LORENZO BIAGIARELLI A E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Non c’è dubbio che Antonella Clerici abbia fatto centro anche con Biagiarelli. Bastano pochi minuti e si intuisce il perché della scelta della conduttrice. Racconta che si sono conosciuti grazie a Instagram, lui con le sue dirette in cui proponeva ricette con ingredienti speciali. Antonella Clerici adora chi è curioso, chi sperimenta ma anche chi non dimentica le tradizioni. Lorenzo l’ha aiutata con i social e durante il lockdown ne abbiamo viste tante di loro dirette insieme.

Alla zia Cri il compito di preparare in un attimo i blinis per servire i salumi spalmabili proposti da Biagiarelli che quindi non ha cucinato ma ha ugualmente conquistato il pubblico da casa e i presenti in studio.

La cucina di E’ sempre mezzogiorno è speciale, si chiacchiera anche tanto e magari la prossima volta il fidanzato della Lucarelli ci racconterà qualcosa in più di casa sua.