Jessica e Davide scelta lampo a Uomini e Donne ma è mistero sul dopo

E finalmente la scelta di Jessica Antonini, registrata oltre due settimane fa, è andata in onda. Quest’anno è parecchio singolare seguire le puntate di Uomini e Donne che vengono registrate in soli due giorni per cui per una settimana consecutiva vediamo quello che è successo in poche ore e le dinamiche sono parecchio stantie…Ed è anche per questo che da quasi 20 giorni noi continuiamo a cercare notizie su quello che è successo dopo la scelta di Jessica che ha deciso di lasciare il programma con Davide. Al momento, c’è un vero e proprio giallo, nel senso che le notizie certe sono ben poco. Dai social tutto tace almeno dai diretti interessati mentre terze persone, coinvolte in questa storia, hanno raccontato di tutto. C’è una ragazza che dice di esser stata con Davide fino a poco tempo prima che il programma iniziasse; ci sono decine di segnalazioni su Davide e altre ragazze in giro per Como. Ma ci sono anche segnalazioni di chi dice che Davide e Jessica si fossero conosciuti in estate, che avessero dei progetti insieme. Non è un caso se oggi la redazione, come avrete visto, ha fatto ascoltare quello che i due si sono detti. E il fatto che abbiano parlato proprio di Como, non è un caso, e sembra confermare il fatto che i due avessero, quanto meno, degli amici in comune con i quali parlavano.

DOPO LA SCELTA LAMPO COME E’ FINITA TRA JESSICA E DAVIDE?

Sono tante le illazioni che si fanno sui social. Sono tante le cose che si dicono dopo questa puntata di Uomini e Donne. Il 2 ottobre abbiamo finalmente visto la scelta/non scelta d Jessica che a quanto pare si è presa una bella cotta per Davide. Già perchè arrivare anche a parlare di quello che il figlio provava per questo ragazzo, è sembrato a tutti davvero esagerato. Ma sono scelte della tronista, scelte delle quali forse parlerà in una prossima puntata di Uomini e Donne visto che al momento tutto tace? Il numero di Uomini e Donne Magazine questa settimana è dedicato ad Anna e Gennaro di Temptation, ci toccherà aspettare un’altra settimana per scoprire come è finita o finalmente i due protagonisti di questa scelta lampo parleranno?

Non si sa davvero nulla di quello che è successo tra i due e la cosa parecchio bizzarra è che nessuno, nonostante le tante anticipazioni, li abbia beccati insieme in giro. Eppure il paese in cui vive Jessica è molto piccolo, se fossero stati insieme, qualcuno li avrebbe visti. Cosa dobbiamo aspettarci?

Certo è che se si fossero lasciati scriverebbero un nuovo record. Non solo la scelta tra le più rapide della storia del programma di Canale 5 ( onestamente se non lo avesse ricordato oggi Maria, quella di Cristina Plevani non l’avremmo mai ricorda) ma anche un altro…Avrebbero battuto la durata già record negativo, di Sammy e Giovanna…Sarà così?