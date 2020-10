Domenica IN tutti gli ospiti di Mara per il 4 ottobre 2020

Nuova puntata di Domenica IN oggi 4 ottobre 2020 e tante le cose che Mara Venier avrà da raccontare in questo pomeriggio d’autunno. C’è più voglia di stare in casa, complice anche il maltempo, e queste di ottobre, potrebbero essere puntate più viste, per tutti i programmi in onda nel day time di Rai 1. Domenica IN ha incassato ottimi ascolti in questo inizio di stagione ma si può fare sicuramente di meglio. E la conduttrice ce la mette come sempre, tutta! Tanti gli ospiti anche oggi nel salotto di Rai 1, scopriamo insieme chi sono ricordandovi che come sempre Domenica IN ci aspetta alle 14 in diretta su Rai 1.

DOMENICA IN 4 OTTOBRE 2020: TUTTI GLI OSPITI DI OGGI

L’attore Alessandro Gassmann interverrà in studio per presentare la fiction di Rai1 ‘Io ti cercherò’, oltre a raccontarsi in una ampia intervista. E’ un periodo molto ricco per Alessandro Gassmann protagonista sia sul piccolo schermo che al cinema.

L’attrice Giovanna Mezzogiorno, si racconterà tra carriera e vita privata, ricordando il papà Vittorio, per poi presentare il film ‘Lacci’ in uscita nelle sale cinematografiche per la regia di Daniele Luchetti.

Spazio all’ informazione medico-scientifica con il Prof. Francesco Le Foche, immunologo clinico, che fornirà alcuni aggiornamenti in merito alla diffusione del Coronavirus in Italia e nel mondo e sulle nuove misure di controllo e prevenzione che alcune Regioni stanno adottando. Purtroppo con i nuovi casi di positivi che hanno raggiunto il numero di aprile, si deve tornare a fare tanta informazione anche in questo senso, per far capire a tutti che non è ancora finita, che il cammino è lungo.

Per il talk dedicato alla terza puntata di ‘Ballando con le stelle’, gli opinionisti saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Platinette e Monica Setta, mentre in collegamento ci saranno Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini coi loro rispettivi ballerini.

Rocco Hunt e Ana Mena, si esibiranno in studio con il loro singolo di successo ‘A un passo dalla luna’ per la gioia di grandi e piccini che hanno decretato il loro brano uno dei più ascoltati di questa stagione estiva.

Appuntamento come sempre alle 14 su Rai 1 per una nuova puntata di Domenica IN.