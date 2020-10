Settimana difficile per Carolyn Smith ma Da noi a ruota libera è la più forte (Foto)

Ha fatto fatica a trattenere le lacrime oggi Carolyn Smith nello studio di Da noi a ruota libera. Non solo perché per lei c’erano due signore che desideravano ringraziarla ma anche perché questa settimana si sente fragile. Cinque anni fa ha scoperto quello che chiama l’intruso, quello che accora oggi è il tumore che non le fa più vivere la stessa vita ma contro il quale combatte con tutta se stessa. Sono giorni difficili per Carolyn Smith perché esattamente cinque anni fa è iniziato il suo nuovo percorso. Tante le sofferenze, le paure, i dolori ma anche enorme la forza e la vitalità che ha tirato fuori. La giudice di Ballando con le Stelle è riuscita a trasformare una cosa così brutta in un modo importante per aiutare le altre donne.

CAROLYN SMITH COMMOSSA NELLO STUDIO DI FRANCESCA FIALDINI

Da noi a ruota libera oggi ha voluto fare un inno alla vita attraverso la bellissima Carolyn. La Fialdini le ha presentato due donne, una è arrivata in studio, ha letto per lei una lettera che ha commosso tutti, il suo grazie per la forza che la Smith le ha dato per affrontare l’intruso.

In collegamento un’altra donna che purtroppo non ha avuto buone notizie dal suo ultimo controllo, ma sorride grazie a Carolyn, trova la forza seguendola su Instagram, segue il suo esempio.

La Smith non si nasconde, chiede un fazzoletto. E’ abituata ai grazie che riceve ogni giorno, le danno altra forza per andare avanti perché anche per lei non è finita. Ma in questi giorni si sente fragile, anche se sa che ogni momento di sconforto dura solo due minuti e poi torna più forte di prima, per chi la ama, per chi la segue, per se stessa.