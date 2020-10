Anna Moroni torna da sola in tv ma sarà contro Antonella Clerici (Video)

Per la prima volta Anna Moroni e Antonella Clerici saranno una contro l’altra, ovviamente solo in tv e senza alcuna intenzione di scontrarsi ma il pubblico dovrà scegliere. In un secondo video sui social Anna Moroni annuncia il suo ritorno in tv, sottolinea che in cucina sarà sola, non ha bisogno di dire su quale canale e in quale programma, la risposta sarebbe ovvia. I meno attenti chiedono sui social dove potranno seguire la maestra in cucina, alcuni ancora sperano possa raggiungere gli studi di Milano per E’ sempre mezzogiorno. Invece sarà sempre in onda su Rete 4 per le nuove puntate di Ricette all’italiana e purtroppo nello stesso orario di Antonella Clerici.

ANNA MORONI SARA’ OSPITE DI ANTONELLA CLERICI?

Ricette all’italiana aprirà la nuova edizione con le ricette di Anna Moroni alle 11:30, poi spazio al telegiornale e troveremo di nuovo Annina per le lezioni di cucina alle sue ragazze ed è in questa parte di Ricette all’italiana che il programma sarà nello stesso orario di E’ sempre mezzogiorno.

La Moroni non avrebbe mai fatto questa scelta se avesse immaginato il ritorno della Clerici a mezzogiorno ma adesso non può certo tirarsi indietro. Il pubblico capirà e farà la sua scelta ma è ovvio che è impossibile competere con gli ascolti di Rai 1, anche se Annina potrebbe facilmente togliere qualche telespettatore alla sua Antonellina. Anna Moroni fa colazione con il cornetto senza zuccheri ma non tutti apprezzano la pubblicità (Foto)

E’ molto probabile che le vedremo presto insieme nella stessa cucina, tutti attendono che la Moroni sia ospite nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, ma è chiaro che sarà possibile solo quando Ricette all’italiana non sarà in onda. Magari potrebbero sorprendersi nei prossimi giorni, altrimenti l’attesa sarà lunga.