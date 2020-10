L’Eredità, Carlo Lascialfari: che è il nuovo campione che ha conquistato tutti

Ieri pomeriggio, domenica 11 ottobre, è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata de L’Eredità con Flavio Insinna. Ad arrivare fino in fondo allo storico quiz è stato Carlo Lascialfari, un giovane ragazzo con gli occhi azzurri che con il suo sorriso e la sua bravura ha subito conquistato i tanti telespettatori de L’Eredità. Il concorrente non solo è arrivato fino alla ghigliottina ma ha anche indovinato la parola della serata portandosi a casa un bel montepremi. Le parole da abbinare erano: casa, pasta, carta, testa e voglia. Carlo Lascialfari ha scritto ‘matta’. Il campione ha fatto centro e ha vinto ben 26.250 euro.

L’Eredità ha un nuovo campione: chi è Carlo Lascialfari, il concorrente che sta conquistando tutti

Come vi abbiamo già anticipato, Carlo Lascialfari non sta conquistando il pubblico solo con la sua intelligenza e il suo sapere ma pure con il suo fascino. Cerchiamo però di conoscerlo meglio. Lui viene da Firenze ed è laureato in economia. Di mestiere fa il responsabile di sala in eventi e spettacoli. Carlo Lascialfari è approdato a L’Eredità grazie a suo nonno. Il concorrente si è iscritto al programma proprio perché ha voluto seguire il consiglio del suo amato nonno che segue il quiz di Rai 1 da sempre. Sicuramente il signor Otello sarà molto fiero di suo nipote Carlo!

L’Eredità, Carlo Lascialfari conquista pure una professoressa: i complimenti

Ebbene sì, persino una professoressa de L’Eredità è rimasta colpita da Carlo Lascialfari e si è lasciata andare ad un commento per fare i complimenti al concorrente, nonché campione. Il conduttore è pure intervenuto affermando: “Sono frastornato da questa primavera inattesa ed anticipata, ma va bene: sono giovani e viva l’amore“. Indubbiamente non solo la professoressa ha avuto una bella impressione guardando Carlo in gioco. Sui social network impazzano parole di apprezzamento da parte di tantissime telespettatrici del quiz pomeridiano condotto da Flavio Insinna.

E voi che cosa ne pensate del nuovo campione de L’Eredità?