Primo boom di Ascolti per Domenica IN: Maria de Filippi e Mara volano

Un mese dopo il debutto arrivano i primi risultati importanti per Domenica IN! Il programma di Rai 1 aveva mantenuto la sua leadership in questo inizio di stagione con ottimi dati ma distanti da quelli della passata stagione. Un po’ per via della stagione calda che si è protratta per settimane, un po’ per via del programma che sembrava replicare troppo quello che si era visto in primavera…Ma con la puntata di Domenica IN dell’11 ottobre 2020 le cose sono cambiate! Sarà stato anche merito della tanta attesa intervista con Maria de Filippi? Due anni dopo la conduttrice ce l’ha fatta! Ha portato Maria nel salotto di Domenica IN per una lunga intervista che ha fatto registrare il boom di ascolti. La prima parte della puntata, con Maria protagonista, ha infatti registrato il 19,2% di share; la seconda parte del programma viene vista da una platea che fa registrare il 18,7% di share.

Numeri in linea, di nuovo, con quelli della passata stagione che adesso dovranno essere confermati anche la prossima settimana. Non tutte le domeniche infatti si può avere Maria de Filippi ospite, ne è dimostrazione il fatto che per vedere la conduttrice di Canale 5 nello studio di Mara Venier, il pubblico ha dovuto attendere ben 2 anni!

DOMENICA IN: SI VOLA, ASCOLTI D’ORO CON MARA VENIER E MARIA DE FILIPPI

Il pomeriggio di Rai 1 alla domenica quindi, vola grazie a Domenica IN prima e al programma di Francesca Fialdini dopo. Un ottimo risultato per la prima rete che non fatica quindi alla domenica pomeriggio, rispetto agli altri giorni della settimana.

Vediamo i numeri di Domenica IN:

Domenica In è la scelta di 3.551.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e di 3.211.000 (18.7%) nella seconda. Boom di ascolti quindi per Mara Venier.

Continua ad andare benissimo anche Da noi a ruota libera che batte nuovamente Domenica Live. La puntata in onda l’11 ottobre 2020 viene vista 2,3 milioni di spettatori pari al 14,10% di share, battuto Domenica Live fermo al 12,61% con 2 milioni.