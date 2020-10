Lorenzo Biagiarelli aiuta Antonella Clerici in difficoltà, arriva anche Selvaggia Lucarelli (Foto)

Una giornata difficile oggi per Antonella Clerici nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, non riesce più a sorridere ed è in confusione per la morte di Gianfranco De Laurentis. Era prevista una sorpresa per Lorenzo Biagiarelli, il collegamento con Selvaggia Lucarelli. Con la sua fidanzata c’era l’intenzione di chiacchierare un po’ sulla storia del fondotinta sbagliato ma l’atmosfera in cucina non era adatta, non oggi. Dopo la notizia della morte del conduttore e giornalista sportivo è toccato a Biagiarelli sostenere Antonella Clerici e l’ha fatto da vero amico ma anche da conduttore che sa prendere in mano la situazione nonostante la diretta. C’è da cucinare ma soprattutto il compito di Antonella è quello di portare il buon umore, di fare compagnia a chi è a casa, ovviamente non è possibile fingere del tutto dopo una notizia così grave. Zia Cri e Lorenzo Biagiarelli cucinano e parlano, lui ripete alla Clerici di non preoccuparsi, loro proseguono e Antonella li ascolta cercando di evitare gli altri pensieri.

SELVAGGIA LUCARELLI SOTTOLINEA LA LUCE CHE DA BIAGIARELLI

“Ha avuto grandi effetti nella mia vita ma anche sul mio girovita” e così Selvaggia cerca di strappare un sorriso. Lorenzo è un po’ in imbarazzo, non è il momento giusto ma lo spettacolo deve continuare e nel modo giusto. “Se lei entra in cucina scombina i miei equilibri e dò per scontato che fa qualcosa di sbagliato in cucina” quindi la Lucarelli non può entrare nel regno del suo compagno così come lui non può entrare dove Selvaggia ha le sue scarpe, il suo guardaroba.

Si sorride ma c’è anche un momento tenero grazie al collegamento : “Lo so che è una giornata difficile e so cosa è successo ma voglio dire che Lorenzo è stato nella mia vita quello che in 10 minuti è per te adesso. Riesce a portare un raggio di luce nella vita. Io sono quella che sclera per un fondotinta sbagliato e lui invece ha sempre questa aria pacifica, questa luce meravigliosa che rende tutto un po’ meno brutto di quello che è” racconta Selvaggia.

Antonella Clerici è consapevole di avere tanti amici intorno e nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno sono stati per l’ennesima volta la sua fortuna, da zia Cri a Daniele Persegani, Fulvio Marino e gli altri.