Antonella Clerici ed Elisa Isoardi mettono tutti a tacere, c’è l’invito ufficiale (Foto)

Antonella Clerici ed Elisa Isoardi oggi hanno stupito tutti perché tra tutti gli ospiti di E’ sempre mezzogiorno molti pensavano che non sarebbe arrivata, almeno non così presto (foto). Invece, la Isoardi è apparsa con un gran sorriso e tra le due conduttrici non è sembrato ci fosse alcun problema. Antonella Clerici ha sempre detto che con Elisa si sentiva spesso al telefono e oggi ha dato a tutti la prova che è davvero così. Uno scambio di complimenti che non è sembrato per niente forzato, forse perché adesso entrambe sono del tutto soddisfatte del proprio percorso. Sarà anche merito dell’amore? Antonella Clerici ha provato a fare sbottonare Elisa Isoardi sull’argomento ma senza successo. Lei nega spostando l’attenzione su altro, sul ballo.

ANTONELLA CLERICI INVITA ELISA ISOARDI A CUCINARE CON LEI NEL NUOVO PROGRAMMA DEL MEZZOGIORNO

Non c’è alcun problema tra le due conduttrici, i pettegolezzi del passato sono solo frutto di chiacchiere anche se è vero che Elisa non è mai stata molto esplicita. Invece, Antonella Clerici riesce a essere più spontanea, diretta. Invita la conduttrice e ballerina nella sua cucina non appena avrà terminato la sua esperienza con Ballando con le Stelle.

Le ripete più volte quando sia bella mentre balla, fluida sensuale e soprattutto felice. La seguirà ogni sabato sera facendo sempre il tifo per lei. Le chiede se ci sono avversari che teme. Risponde zia Gabriella: nessuno è più brava in pista di sua nipote, nemmeno Conticini.

Antonella Clerici chiude il collegamento con Elisa con queste parole: “Mi raccomando… tu sai…”. A cosa di riferisce la conduttrice? In ogni caso la complicità tra le due è evidente e zittisce tutti. Attendiamo la fine di Ballando con le Stelle per vederle cucinare insieme e magari parlare d’amore e di quello che è stato.