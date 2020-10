Il segreto di Roby Facchinetti e sua moglie per amarsi per sempre (Foto)

Roby Facchinetti e sua moglie Giovanna (foto) stanno insieme da 34 anni, sono tanti ma a Oggi è un altro giorno ripete che è un amore immenso a cui oggi può dedicarsi ancora di più. Si sente un uomo fortunato ad avere accanto Giovanna perché è una donna straordinaria, ma qual è il segreto per amarsi per sempre e non restare insieme solo per abitudine. Il libro Piccola Katy è dedicato a sua moglie e Roby Facchinetti si commuove leggendo la dedicata scritta per lei. C’è un segreto per coltivare il loro amore che consiglia a tutte le coppie di seguire: “Almeno una volta a settimana si esce a cena solo io e lei e scopri che parli di cose che se non fossi andato a cena non avresti mai parlato, affrontato. Serve condividere e crescere insieme”. Roby spiega il perché è così importante.

ROBY FACCHINETTI E LA FORTUNA DI AVERE GIOVANNA E UNA FAMIGLIA CHE STA BENE

“Quando due si conoscono in quel momento della loro vita per come sono, è quella favolosa combinazione chimica, perché si è così. Invece un anno prima o un anno dopo credo non sarebbe la stessa cosa e allora se non si dà la possibilità di crescere insieme succede che una mattina ci si sveglia chiedendosi chi si ha accanto”.

E’ una attenzione che bisogna dare alla coppia sempre anche perché racconta che ha una famiglia che lo impegna molto con 5 figli e 6 nipoti.

“Sono fortunatissimo soprattutto perché stanno tutti bene ed è la più grande fortuna”. Ripete il suo amore per Giovanna e che lei lo ha sempre amato non solo come artista ma come persona. “Stare accanto a un musicista non è facile, ci vuole tanto amore e lei è innamorata”, lui forse oggi lo è ancora di più.