Temptation Island 2020, Alberto e Speranza al falò di confronto: come è finita

Ieri sera, mercoledì 14 ottobre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Temptation Island 2020. Tra le coppie protagoniste di questa stagione del programma condotta da Alessia Marcuzzi, anche Alberto e Speranza. Loro sono fidanzati da ben sedici anni ma lui, nel villaggio dei fidanzati, si è avvicinato sempre di più alla single Nunzia. Alberto arriva a baciare la bella tentatrice durante il weekend da sogno e alla fine Speranza non ci vede più. Per loro è falò di confronto immediato. Lei riesce a fatica a guardarlo e lui prende subito parola. Come sarà finito il falò tra Aberto e Speranza? Vi ricordiamo che la sesta e ultima puntata di Temptation Island 2020 andrò in onda martedì e non mercoledì come di consueto.

A Temptation Island il falò tra Alberto e Speranza: lei è ancora innamorata

Alberto, di fronte a Speranza, cerca di giustificare in qualche modo il suo comportamento con Nunzia. La fidanzata, nonostante tutto ammette che lei è ancora innamorata di Alberto ma l’amore, dopo tutto quello a cui ha assistito, non basta più. Durante il falò di confronto i due hanno riguardato i video di quanto accaduto e lei espone la sua delusione ma continua a far capire che i suoi sentimenti nei confronti di Alberto sono ancora troppo forti. In realtà, prima di andare al falò il fidanzato ha baciato nuovamente la single Nunzia facendo capire che ha intenzioni serie con la ragazza. “Negli ultimi anni ho subito un forte cambiamento nei suoi confronti. Quando due anni fa abbiamo avuto problematiche abbastanza importanti e ci siamo un attimo fermati. Poi ci siamo ritrovati ma dentro di me ho comunque continuato a portare dei dubbi” ha provato a spiegare Alberto.

Temptation Island, tra Alberto e Speranza è tutto rimandato alla settimana prossima

Alberto ha spiegato che non è mai stato così felice come in questo periodo e Speranza chiaramente non ha preso troppo bene la cosa. “La realtà l’hai capita baciandoti con una persona e facendo questo tipo di percorso?” ha infatti chiesto. Alberto ha risposto che non poteva rimanere con il dubbio. Tra un video e una spiegazione, Alessia Marcuzzi cerca di capirne di più e chiede direttamente al fidanzato se è ancora innamorato di Speranza. Peccato che la puntata si concluda senza una risposta.

La continuazione, e quindi la fine, di questo falò di confronto la vedremo soltanto durante la prossima puntata. Speranza e Alberto lasceranno Temptation Island insieme o separati? Ci sono pochissime voci in merito a quello che sarebbe successo post falò ma pare che questa volta Speranza abbia davvero trovato la forza di lasciare l’uomo con il quale ha condiviso 16 anni della sua vita. Ma lo scopriremo martedì sera…Voi su quale finale scommettete?