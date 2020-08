Speranza e Alberto quarta coppia di Temptation Island 2020: dopo 16 anni insieme ancora dubbi sul futuro

Alberto e Speranza formano la quarta coppia protagonista dell’edizione di Temptation Island 2020 in onda da settembre su Canale 5. Come saprete, dopo un’edizione mista condotta da Filippi Bisciglia, questa volta Alessia Marcuzzi guiderà nel viaggio dei sentimenti coppie di persone non famose. Alberto e Speranza sono tra queste! Proprio oggi dal canale ufficiale Witty è stato lanciato il loro video di presentazione, a pochi giorni dalla partenza del reality di Canale 5.

Ma chi sono Alberto e Speranza? I due a quanto pare, come racconta il giovane nel video di presentazione, stanno insieme da sempre. Sono giovanissimi eppure sono fidanzati da 16 anni. E allora che cosa vogliono dal programma, vi chiederete? A quanto pare, dopo 16 anni, Alberto non ha ancora capito se Speranza è la donna della sua vita e ha bisogno di un programma televisivo per comprenderlo…

ALBERTO E SPERANZA A TEMPTATION ISLAND 2020: CHI SONO

“Ciao Sono Alberto, ho 32 anni e sono di Napoli, sono fidanzato con Speranza da sedici anni” queste le prime parole del giovane nel video di presentazione postato su Witty oggi pomeriggio. I due come noterete, si sono fidanzati quando praticamente andavano ancora a scuola, ed è forse per questo, che non riescono a capire che cosa vogliono dal futuro…E non deve essere stato molto edificante per la ragazza sentirsi dire: “Ho deciso di scrivere a Temptation Island perchè dopo sedici anni non riesco ancora a immaginare un futuro con Speranza”. Bhè forse i due non avranno un futuro ma hanno di certo un passato insieme, fatto di sedici anni di fidanzamento…“Speranza è quella giusta?” si chiede dopo sedici anni Alberto, che a quanto pare troverà le risposte a Temptation Island.

Speranza dal canto suo mette già le mani avanti dicendo che lei non avrebbe voluto partecipare al programma. Il motivo? Dopo sedici anni ancora non si fida di lui. Non solo, non voleva partecipare al programma perchè ha paura di perderlo…“Non mi fido di lui perchè in passato mi ha detto delle bugie ma il sentimento me lo ha fatto sempre giustificare” spiega la ragazza…

