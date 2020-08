Anna e Gennaro nuova coppia a Temptation Island 2020: lui vuole sposarla, lei non risponde

Continuano le presentazioni delle nuove coppie che vedremo nell’edizione di Temptation Island 2020 condotta da Alessia Marcuzzi. Manca pochissimo al debutto in prime time del programma di Canale 5 e abbiamo già conosciuto due coppie. La terza è invece quella formata da Anna e Gennaro. I due stanno insieme da sei anni ma c’è qualcosa che non va in questo rapporto. A scrivere al programma è stata Anna che vorrebbe capire, grazie al viaggio sull’isola dei sentimenti, se davvero vale la pena andare avanti in questa relazione, anche se la storia dura da sei anni.

TEMPTATION ISLAND 2020: ECCO CHI SONO ANNA E GENNARO

Anna ha 26 anni e racconta nel suo video di presentazione, di essere fidanzata con Gennaro da sei anni. La ragazza parla di una storia che dura si da tanto ma che è stata caratterizzata da vari tira e molla, probabilmente quindi nel corso di questi anni, si sono lasciati più volte. Anna deve capire se è arrivato il momento di dare una svolta a questa storia ed è per questo che vuole partecipare a Temptation Island. “Da fuori tutti pensano che lui sia il ragazzo perfetto ( e lo sono le fa eco il suo fidanzato) mentre io sia la cattiva” commenta Anna. “In realtà ha dei lati caratteriali che per me sono diventati intollerabili” spiega la bella Anna.

Gennaro invece sembra essere pronto a dare la svolta che Anna chiede. “Io sono innamorato di Anna, le ho chiesto anche di sposarmi ma lei ha detto di no” ha continuato Gennaro rispondendo così ai dubbi della sua fidanzata. Non gli dispiace comunque mettersi in gioco e partecipare a Temptation Island perchè pensa che durante questo percorso potrà capire se Anna lo ama o meno.

Al momento ancora top secret i cognomi di questa coppia, come anche i cognomi degli altri 4 fidanzati presentati nei giorni passati.

