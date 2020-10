Roberta Rei positiva al covid 19: il saluto in diretta da Le Iene

Che non fosse facile andare in onda in diretta in questo complicatissimo periodo che il nostro paese vive era abbastanza chiaro e Le Iene sono la dimostrazione che fare tv in questi mesi, è davvero davvero difficile. Terzo contagio di fila in meno di dieci giorni per il programma di Italia 1. Dopo Giulio Golia e Alessia Marcuzzi anche Roberta Rei è risultata positiva al covid 19. La conduttrice e inviata del programma di Italia 1 è in isolamento e ieri, nel corso della diretta de Le Iene, si è collegata per salutare il pubblico e rassicurare anche tutti per le sue condizioni di salute. In Italia, lo ricordiamo, ieri si sono registrati oltre 8800 nuovi contagi ed è chiaro che, i conduttori e gli inviati del programma di Italia 1, sottoponendosi quasi giornalmente ai controlli, scoprono tempestivamente quelle che sono le condizioni di salute.

LE IENE, ROBERTA REI POSITIVA AL COVID 19: ECCO COME STA

Le parole della Rei, in diretta su Italia 1, sono importanti anche per far capire quanto la responsabilità di un singolo, possa essere determinante in questo periodo:

Sto bene, sono solo un po’ stanca e dormo parecchio! A parte quello sto bene! L’ho scoperto domenica scorsa ma ero già in isolamento fiduciario da 7 giorni perché ero stata a contatto con un caso sospetto. Il primo tampone fatto era negativo, credo perché fatto troppo presto, quindi ho aspettato il secondo ed è uscito positivo. Se avessi affrontato la cosa con leggerezza, visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo potevo essere per gli altri

Al posto di Roberta Rei, in studio con Nina e Veronica, il conduttore e inviato Matteo Viviani. E’ stata poi Nina a cercare di sdrammatizzare una situazione complicata: “Ci siamo anche oggi, chissà per quanto, anche se cambiamo continuamente formazione! Facciamo il turn over come le squadre di serie A!“.

Non deve essere certamente semplice per Le Iene andare in giro per l’Italia, a contatto con molte persone, e cercare di mantenere le distanze in tutta sicurezza anche nelle situazioni più complicate. Facciamo quindi un grande in bocca al lupo a Roberta ma anche a tutti i suoi colleghi che cercano di continuare a fare il loro lavoro nel rispetto delle nuove regole che questo covid 19 ci impone.