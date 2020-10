Da Barbara d’Urso auguri speciali per Mara Venier da Pomeriggio 5

E’ un giorno speciale oggi per Mara Venier che spegne 70 candeline. Un compleanno felice solo a metà visto che purtroppo ieri la conduttrice ha detto addio al suo migliore amico. Un dolore così grande che oggi ha impedito a Mara di essere in tv da Antonella Clerici ma dalle sue amiche, sono arrivati lo stesso tanti auguri. Non solo in casa Rai! A gran sorpresa infatti, anche Barbara d’Urso questo pomeriggio ha voluto dedicare gli ultimi secondi della trasmissione alla sua amica Mara. A riprova che tra le due i litigi non sono mai esistiti e che le litte intestine si sono svolte più sui social e sui giornali che altrove, Barbara ha dedicato un dolce messaggio a Mara Venier in chiusura di puntata. Oggi il caffeuccio lo ha preso proprio con Mara, mostrando una simpatica foto che le ritrae insieme, dove Barbara ha una tazzina del caffè in mano!

DA POMERIGGIO 5 GLI AUGURI DI BARBARA A MARA VENIER

Di certo le due amiche si saranno sentite anche in privato ma in questo giorno così speciale, per la conduttrice di Rai 1, sono arrivati anche gli auguri in vide da parte di Barbara d’Urso.

Vediamo il video con gli auguri speciali di Barbara d’Urso per Mara Venier Buon compleanno a Mara Venier dalla nostra @carmelitadurso e da tutti noi! ❤️🎂



Ci vediamo domani come sempre con #Pomeriggio5, come sempre #colcuore! pic.twitter.com/IqFRPaMgZS — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 20, 2020

“Mara oggi compie 70 anni, sei una gnocca lo sai, noi prendiamo il caffeuccio insieme” ha detto Barbara d’Urso, per fare i suoi auguri speciali a Mara Venier. Un gesto davvero dolce da parte della conduttrice di Canale 5.

Oggi tanti i messaggi e gli auguri per Mara da parte delle sue colleghe. Da Eleonora Daniele ad Antonella Clerici. Tanti gli auguri per questo traguardo importantissimo. E sui social sono arrivati anche quelli di Nicola Carraro, che ha cercato di far sorridere sua moglie nonostante il lutto che sta vivendo.

