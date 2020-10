Deal With It una oasi di sorrisi per ritrovare l’allegria sul divano

E’ proprio un piccolo gioiellino Deal With It e ci spiace davvero tanto che probabilmente nei prossimi mesi non se ne potrà registrare una nuova edizione, a causa delle restrizioni imposte per prevenire il covid 19. Ma il programma in onda sul Nove in access prime time è davvero una piccola oasi in mezzo a gente urlante, politici che dicono sempre le stesse cose, inchieste varie ed eventuali e noia totale. E’ un momento di leggerezza per tutta la famiglia, anche se a volte gli scherzi sono vietati ai minori di 14 anni. Alcuni episodi sono davvero esilaranti, altri un po’ meno ma la mission del programma viene rispettata: distrae, fa sorridere, rallegra lo spirito prima di andare a letto. E’ quello che ci serve mentre siamo sul divano dopo cena, o mentre stiamo appunto cenando. E’ quella pausa di allegria che ci permette di resettare tutto, di staccare per qualche minuto senza pensare alla routine vissuta in giornata, a quello che ci aspetta il giorno successivo. E’ davvero ben fatto e ci regala il sorriso di un grande conduttore, Gabriele Corsi, che si è distinto in questi anni, per la sua bravura sul piccolo schermo, anche mettendoci la faccia.

E la qualità del programma da questa stagione, corrisponde alla quantità nel senso che, gli ascolti sono eccellenti. Discovery non può che essere felice per come vanno le cose e per i numeri che Deal With IT incassa.

OTTIMI I DATI DI ASCOLTO PER DEAL WITH IT

La giornata di ieri ( 20 ottobre 2020) ha regalato ad esempio, un nuovo record per il programma del Nove.

Deal With It raggiunge picchi di oltre 900.000 telespettatori (3,4% shr)! #Nove è #8canale nazionale nelle 24h e #9canale naz. in 1° e 2° serata!

Ecco forse non la pensano esattamente come noi le povere vittime degli scherzi di Deal With It che magari avrebbero voluto non stare al gioco ( a volte le candid sono davvero cattivissime, pensate a quel povero padre che deve affrontare la rivelazione di sua figlia, che dice di non essere davvero sua figlia e di aver trovato il suo vero padre biologico. O pensate a quel povero marito che si è beccato in un bar le parole di una moglie pronta a divorziare). Ecco a volte gli autori degli scherzi sono molto molto cattivi ma altre ci regalano solo grandi, grandissime risate.