Lo sfogo amaro di Andrea Damante a Verissimo: Giulia De Lellis frequenta un suo amico (Foto)

La storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è definitivamente al capolinea? A Verissimo il dj rivela di avere saputo come tutti sui social del nuovo amore dell’ex fidanzata ma mai avrebbe immaginato che fosse un suo amico (foto). Le anticipazioni di Verissimo parlano di delusione, Andrea Damante confessa che aveva un presentimento ma che sperava si sbagliasse. Invece, sembra che Carlo Gussalli Beretta da amico di Damante sia diventato fidanzato della De Lellis. Niente di così strano ma ha fatto fatica ad ammetterlo con se stesso e soprattutto non vuole pensare che la frequentazione tra i due sia iniziata subito, quando si sono conosciuti. Mai con la fidanzata o ex fidanzata di un amico, è un principio chiaro per Andrea Damante ma Carlo non l’ha rispettato. Pensa che forse non erano poi così amici e in ogni caso la delusione brucia.

ANDREA DAMANTE RACCONTA DELL’AMICIZIA CON CARLO

“Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima” ha confidato a Silvia Toffanin. Davvero triste questo finale per una storia d’amore che sembrava non dovesse mai finire, soprattutto quando Giulia e Andrea sono tornati insieme dopo la pausa Andrea Iannone da parte della influencer e le pause di Damante.

Per la rabbia ha cancellato le foto suo social, tutte quelle in cui erano tutti e tre insieme. “L’idea che la frequentazione tra Giulia e Carlo possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire. Confido nella loro correttezza”.

Sincero Andrea ha ammesso che con Giulia aveva pensato a un figlio, a una famiglia: “Ho trent’anni. Una volta che finalmente eravamo tornati insieme, sognavo una famiglia. Siamo andati a vivere nella casa di Milano, che avevo preso l’anno prima proprio perché è una casa grande, con tante stanze, una casa per una famiglia”.