Andrea Damante: “Sono sempre stato innamorato di Giulia De Lellis” (Foto)

A Verissimo Andrea Damante non sta benissimo, soffre davvero per Giulia De Lellis ma anche per altro: “A volte penso, a volte non penso cosa è giusto e cosa non è giusto. Purtroppo la mia storia con Giulia fa di nuovo rumore”. Non si sono sentiti da settembre dello scorso anno fino a marzo mentre lei era fidanzata con Andrea Iannone ma poi si sono incontrati ed è scoppiata la scintilla, di nuovo, per l’ennesima volta ma oggi sente che è finita e non avrebbe mai voluto perderla. “Io sono sempre stato innamorato di lei, fino a poco tempo fa. In quei mesi che sono passati ho lasciato passare del tempo, speravo. Mentre stava con Andrea penso sia cresciuta abbia fatto dei passi avanti e quindi poi è scattata la scintilla, ci siamo rivisti ed è stato bellissimo quando ci siamo ritoccati e rivisti faccia a faccia. Non riuscivamo a stare separati, lei si era lasciata con Andrea, io ero single e volevamo stare insieme. Siamo sempre stati innamorati, c’è sempre stato qualcosa di importante”, Andrea Damante credeva che questa volta sarebbe stato per sempre.

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE E’ FINITA PER SEMPRE?

Anche lui ha avuto una storia di due mesi con un’altra ragazza ed è stata molto importante la storia con Claudia per capire se un’altra persona poteva essere di più di Giulia. Pensava che la De Lellis avesse ormai piena fiducia in lei, era la terza volta che tornavano insieme, c’era tutto da affrontare insieme, non l’avrebbe mai tradita di nuovo, aveva rischiato di perderla e non voleva perderla.

“In quarantena è venuto fuori che lei in questi 3 o 4 anni non è mai stata single, dopo di me Irama e poi Iannone e di nuovo io. E’ venuto fuori questo discorso che ho trovato molto giusto. Avevano preso un cane, casa insieme con tante stanze per una famiglia. Dopo non ti nascondo che con il passare del tempo il rapporto non era top e a luglio hanno preso la casa a Forte dei Marmi…” e adesso la sua delusione è grande, con loro in vacanza c’era anche un suo amico e forse è lui il suo nuovo fidanzato. “Non c’è più niente da dire… so che si vogliono frequentare”.