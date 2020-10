Rita Dalla Chiesa guarda il film della sua vita: il matrimonio con Fabrizio Frizzi e i dolori più grandi (Foto)

Rita Dalla Chiesa a Live – Non è la D’Urso guarda da sola il film della sua vita, si asciuga le lacrime più volte con le immagini che una dopo l’altra mostrano le sue emozioni più forti (foto). E’ per Fabrizio Frizzi l’emozione più grande, forse perché è passato ancora troppo poco tempo dalla sua morte. Non c’è nessuno a stringere la mano di Rita Dalla Chiesa ma lei guarda il suo film e alterna lacrime e sorrisi. Rifarebbe tutto ciò che ha fatto, nonostante i dolori che la vita le ha riservato per rivivere tutto non cambierebbe nulla. Le immagini del matrimonio di Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi come sempre dividono, c’è chi crede che oggi spetti solo a Carlotta Mantovan quel diritto ma Rita Dalla Chiesa ha condiviso una parte importante della sua vita con lui. Fabrizio era il suo grande amore, ha pieno rispetto di Carlotta e della piccola Stella ma questo è il suo film.

RITA DALLA CHIESA ABBASSA LO SGUARDO DAVANTI AL DOLORE

La prima tragedia l’ha vissuta con l’uccisione del padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Non riesce a guardare le bare di suo padre e della moglie, sono emozioni sempre uguali.

Il matrimonio con Roberto Cirese, lui le ha fato una figlia, la sua amatissima Giulia. Oggi Rita è nonna del suo Lorenzo e anche qui arriva un dolore immenso. Giulia che è sempre così riservata ha un messaggio per lei, semplice ma fondamentale. Sono sua figlia e suo nipote la sua famiglia, sono solo in tre perché il marito di Giulia, Massimo Santoro, purtroppo è volato via troppo presto.

Il matrimonio di Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, quanto amore in quelle immagini, poi la rottura ma l’affetto tra i due non è mai finito. Il colpo più duro, la morte di Fabrizio che per su figlia Giulia era un secondo padre, per lei l’amore più grande, oggi un altro dolore immenso. Si asciuga le lacrime, ringrazia per il suo film, perché è tutto vero, è la sua vita con tanti dolori ma non si è mai arresa perché è stata amata e ha amato tanto.