Vittoria Belvedere commossa dal messaggio di Maria Grazia Cucinotta: “Che fortuna incontrarla” (Foto)

Vittoria Belvedere e Maria Grazia Cucinotta sono legate da un’amicizia profonda, si sono conosciute grazie al lavoro, lo raccontano a Oggi è un altro giorno anche se non sono entrate nello studio di Rai 1 (foto). Ospite di Serena Bortone è la Belvedere che tra il ripetere quanto sia timida e le domande a cui risponde ogni volta con estrema grazia si emoziona per il messaggio della Cucinotta. Una sorpresa per lei che tutto vorrebbe tranne che fare le interviste o essere riconosciuta per strada. Adora il set, il suo lavoro ma non ama i riflettori puntati addosso. Arriva il messaggio di Maria Grazia Cucinotta: “Vittoria è stata una scoperta” spiega che la incontrava spesso dal suo parrucchiere ma non andavano oltre un semplice saluto, poi l’incontro grazie a Michela Andreozzi.

MARIA GRAZIA CUCINOTTA PARLA DELL’AMICIZIA CON VITTORIA BELVEDERE

“Ci siamo ritrovate insieme sul palco grazie a Michela Andreozzi e Vittoria si è rivelata una persona di quelle che sei fortunata a incontrare nella vita. E’ quella amica che non ti riempie di complimenti, anzi è tosta ed è la persona che c’è sempre, la più sincera, non finge mai ed è la più puntuale: arriva sempre prima e se non arrivi ti lascia lì”.

Ride la Belvedere, è la verità, lei è un po’ Generale. Anche lei racconta della Cucinotta, della loro amicizia: “E’ verace Maria Grazia! Se la cerchi poi non ti dirà mai che non può e se ha da fare tu stai sicura che ti richiamerà”. Un legame tra le due attrici che fa invidia a molte persone, a molte donne.

Entrambe bellissime e bravissime sul set, sul palco, certo molto diverse tra loro ma alla base c’è una cosa che le unisce, la famiglia, l’importanza che danno alla famiglia attuale e alle origini.