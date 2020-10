Francesca Vecchioni, la reazione di papà Roberto quando gli ha detto che stava con una donna (Foto)

Francesca Vecchioni è stata tra le prime a parlare del suo orientamento sessuale in pubblico apparendo anche con le sue bimbe e l’ormai ex compagna (foto). A Oggi è un altro giorno le sue confidenze, un racconto sereno che per molti è dato dalla cultura e dall’apertura mentale del papà e della mamma. Francesca non ha dubbi, è stata fortunata e racconta la reazione di Roberto Vecchioni, la risposta di suo padre quando gli ha rivelato che stava con una donna. Lui era preoccupato, dopo tante domande senza risposta da parte di sua figlia aveva pensato chissà cosa. “Papà quando gli ho detto tutto mi ha mandato a quel paese perché me l’aveva chiesto più volte e io timida non riuscivo a dirlo. A un certo punto dopo una serie di risposte campate in aria quando gli ho detto che era una ragazza mi ha mandato a quel paese perché chissà cosa pensava, si era spaventato”.

FRANCESCA VECCHIONI SONO LE SUE FIGLIE A FARE COMING OUT PER LEI

“Può sembrare una ostentazione ma in realtà cerchi di essere te stessa quindi è un continuo coming out. Le mie figlie fanno coming out per me perché per esempio nella realtà si dà per scontato che si sia eterosessuali, quindi ogni volta che conosci una persona nuova le mie figlie possono anche dire io ho due mamme e questo è un coming out”.

Le figlie di Francesca sono esposte come chiunque altro agli attacchi e al bullismo, non vede la differenza: “Ho rassicurato le mie figlie dagli attacchi e dal bullismo che riguarda tutti indipendentemente e non si può attaccare qualcuno esclusivamente per un aspetto. Io credo che l’importante con i figli è essere autentici e dare gli strumenti per essere sicuri e fino ad adesso non ho mai vissuto un momento di pregiudizio nei loro confronti. Le persone che fanno la tua conoscenza poi abbattono i pregiudizi perché conoscere fa capire”. Per lei è stato più complicato parlarne in famiglia che dirlo in pubblico, restano le persone care le più importanti e quelle che hai paura di deludere.