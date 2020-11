Marisa Laurito la sua amicizia con Gigi Proietti: “Oggi è un giorno orribile”

Anche Marisa Laurito racconta di Gigi Proietti, della loro amicizia. In collegamento con Oggi è un altro giorno è addolorata, non avrebbe mai voluto fare questa intervista: “Oggi è un giorno orribile. La faccio con fatica questa intervista, è doveroso per Gigi perché è l’ultimo dei grandi, l’altra razza, l’altra scuola, l’altra disciplina. E’ stato un uomo di teatro, che ha amato profondamente il teatro e la gente. Era di una generosità straordinaria, mi ha fatto il regalo della sua amicizia, un uomo straordinario anche dal punto di vista umano”. Che Gigi Proietti fosse un artista straordinario, il maestro, lo sapevamo tutti ma nel giorno della sua morte scopriamo quanto fosse straordinario come uomo. “Lui aveva una tecnica straordinaria oltre al cuore” aggiunge Marisa Laurito che di ricordi ne ha tantissimi, tante le loro serate trascorse insieme tra cene, cultura e risate.

MARISA LAURITO – CON LA MORTE DI GIGI PROIETTI ABBIAMO PERDUTO UN GRANDE FARO

Marisa Laurito che lo conosceva bene conferma che era esattamente come vedevamo: “Era così come lo vedevate, come lo vedevamo. Ma era anche appagatissimo dall’amore della sua compagna di vita, dalle sue adorate figlie. Gigi era una persona sanissima”. Lo confermano anche i romani, le persone che lo incontravano nel modo più semplice, dai commercianti a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo meglio.

Una foto di Marisa Laurito con Gigi Proietti e Renzo Arbore e per gli amici del maestro che oggi avrebbero voluto festeggiare il suo compleanno c’è solo tanto dolore.

Erano tutte sue creazioni, la Laurito sottolineava la sua grande creatività ma anche la grande umiltà: “Ed è per questo che era insicuro, così grande proprio perché la insicurezza ti dà la voglia di andare sempre oltre, di cercare sempre oltre e mettersi sempre alla prova”.