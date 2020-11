Problemi per Antonella Clerici? Cosa è successo nella puntata di E’ sempre mezzogiorno (Foto)

Cosa è cambiato nella staffetta tra Antonella Clerici ed Eleonora Daniele? Nessun saluto tra le due conduttrici, nessuna staffetta tra Storie Italiane e il programma del mezzogiorno della Clerici ma è solo l’inizio. Magari la scelta arriva dall’alto, magari sono stati gli autori a stravolgere di nuovo tutto ma è Antonella che sembra avere qualche pensiero di troppo oggi. E’ sempre mezzogiorno non porta a casa gli ascolti sperati? E’ questo il problema della conduttrice che oggi sorride poco e sembra non avere i tempi televisivi? Più di qualche telespettatore ha notato la tristezza di Antonella, sui social qualcuno chiede se oggi sta male. Non ha nemmeno salutato il suo fratellone Carlo Conti ricoverato in ospedale a causa del Covid. Non vogliamo pensare che sia questo il motivo dei suoi silenzi ma è strano vederla così, il suo pubblico lo sa bene.

CAMBIA LA SCALETTA DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

Per la prima volta zia Cri è in cucina ma non c’è nessuna ricetta per lei che lascia spazio ad altri protagonisti. Fulvio Marino prepara il suo pane a inizio puntata, per lui c’è finalmente un po’ di spazio in più, era sempre l’ultimo e doveva accontentarsi del tempo rimasto. Si gioca di più, più spazio alle telefonate, adesso c’è anche il gioco del cassetto glitterato per vincere una cucina. Cosa c’è dentro il cassetto rosa? Un attrezzo da cucina ma Antonella Clerici non può dare indizi, non sa nemmeno lei cosa si nasconde lì dentro.

Chiacchiera poco oggi con il suo pubblico da casa, non dice niente sul suo stato d’animo, questa è la cosa più strana. Ha poco da chiedere anche alla sua ospite di oggi, Carolyn Smith, che in collegamento confida che non si lamenta mai e che nonostante il periodo difficile per tutti per lei è un momento abbastanza positivo. Domani andrà meglio per Antonella?