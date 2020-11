Antonella Clerici e Mara Venier ancora una volta insieme nei brutti momenti (Foto)

Antonella Clerici non è riuscita a dire molto oggi, non aveva parole per la morte di Gigi Proietti ma per lei ha detto tutto Mara Venier, sua ospite in collegamento per E’ sempre mezzogiorno (Foto). “Non so cosa dire, si susseguono tante cose brutte ed è la prima volta che non riesco ad avere parole, non solo per Gigi ma anche per quello che sta accadendo, una cosa dietro l’altra. Sono davvero senza parole, ho seguito Storie Italiane e visto quanto fosse amato da tutti e in particolare a Roma”. Davvero Antonella Clerici non sa cosa dire, spiega che la Rete ha chiesto a tutti di potare un ricordo in tv e lei ricorda Telethon , la presenza di Gigi Proietti, le sue parole: “Donare è un atto d’amore anche per se stessi”. In collegamento c’è Mara Venier e la conduttrice confessa che non poteva esserci un giorno più giusto per averla accanto.

ANTONELLA CLERICI E MARA VENIER: “NON ABBIAMO MAI NASCOSTE LE LITIGATE”

“Noi Antonella siamo sempre vicine nei momenti brutti” sottolinea la Venier. Antonella ricorda anche quando lei era a Domenica In nel giorno dell’attentato alle Torri Gemelle. Si sono sempre sostenute e ricordano anche le loro litigate: “Non le abbiamo mai nascoste”. Oggi sono sagge e molto amiche, sentono di essere simili e le unisce anche l’amore vero trovato dopo i 50 anni, in un’età in cui molti si arrendono.

Parlano dei sacrifici di questo periodo difficile per tutti, nonostante molti credano che per loro sia semplice. C’è poi la gioia dei nipoti e Mara Venier si scioglie raccontando di Claudietto. Sono in cucina, è mezzogiorno, cosa mangia il piccolo Iaio? Non mangia molte cose ma nonna Mara sa come coccolarlo quando va a casa sua: “Gli faccio le patatine fritte, i wurstel, la cotoletta e adora il cioccolato come la nonna”.

Cosa ha preparato la Venier per il pranzo. Lei che adora pulire casa è anche bravissima in cucina e se ieri ha preparato una favolosa carbonara oggi per il suo Nicola ha fatto le polpette e le zucchine trifolate. Un po’ delle zucchine stasera le userà anche per il risotto.

Parlano del desiderio di fare un programma insieme, magari di cucina. Attendiamo di sapere se il sogno diventerà realtà.