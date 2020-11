Giovanna Botteri commossa dal messaggio della figlia a Domenica In (Foto)

Le foto di sua figlia piccolissima e poi sua figlia ormai grande: Giovanna Botteri si emoziona sentendo la sua voce, guardandolo il video messaggio (foto). “Volevo dirti che sono molto molto fiera di essere tua figlia e volevo ringraziarti per tutto quello che mi hai insegnato, ma sopratutto per la capacità di andare sempre avanti nonostante le avversità e le difficoltà. Ti voglio bene e sono molto contenta che finalmente riusciamo a stare nello stesso Paese e stare un pochino insieme anche se io sono sempre dell’idea che la lontananza rafforzi moltissimo i rapporti”. Sulle note di Sempre e per sempre di Francesco De Gregori l’emozione nella voce della figlia e sul suo volto. “E’ la mia cucciolotta, vive a Roma. Mi commuovo perché abbiamo avuto anche momenti… insomma non è stato facilissimo ma io sono fiera di lei”.

GIOVANNA BOTTERI A DOMENICA IN RINGRAZIA SUO PADRE PER IL LEGAME CON SUA FIGLIA

E’ il papà della Botteri che l’ha aiutata tantissimo con sua figlia quando lei era in viaggio sempre per lavoro, è stato lui la figura maschile di riferimento per sua figlia: “Da papà non ne aveva molto, da nonno invece aveva più tempo”.

Non sa ancora dove andrà, che farà ancora nella sua vita ma confessa che vorrebbe stare più vicino a casa. In Cina non si può andare a causa dei contagi e magari non ci andrà più, non lo sa ancora. Mara Venier le suggerisce di restare di più in Italia ma chissà dove andrà l’amatissima giornalista quando potrà muoversi di nuovo.

Un altro messaggio per la Botteri, quello di Achille Lauro, anche a lei piace molto, proprio come alla conduttrice. Il cantautore ha inviato a lei e a Mara Venier due magliette molto rock, regali molto apprezzati.

Arriva poi la promessa di Giovanna Botteri che quando sarà tutto finito lei e Mara andranno a mangiare insieme una pizza; speriamo presto.