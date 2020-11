Riccardo Fogli: Stefano D’Orazio si è sentito male, Covid ed è finita (Foto)

Tutti vogliono ricordare Stefano D’Orazio ma tra tutti a Storie Italiane oggi c’ è Riccardo Fogli (Foto). Non ci sono dolori da paragonare, chi soffre di più in questo momento per la morte di Stefano. Riccardo Fogli non sa esattamente quando Stefano sia risultato positivo, sono ormai dettagli di cui non riesce nemmeno a parlare ma sa che si è sentito male, è risultato positivo al Covid ed è finita. Sono le sue parole, poche tra i tantissimi ricordi, non c’è molto da dire, questo maledetto virus l’ha portato via ed è tutto così assurdo ma reale. Fiordaliso in collegamento con Storie Italiane richiama tutti perché questo Covid esiste, ce l’ha con i negazionisti, perché ancora oggi c’è chi dice che è un problema che non esiste, invece Stefano D’Orazio davvero non c’è più così come sua madre. Fiordaliso ha perso la mamma nei mesi scorsi, stava bene, ricorda che fino al giorno prima le aveva preparato gli gnocchi, poi è andata in ospedale, quindici giorni senza poterla vedere, senza abbracciarla, senza poterla sentire. Dalla struttura in cui era ricoverata sapeva che era stazionaria ma una notte quella telefonata, era morta, era andata via da sola.

GLI AMICI RICORDANO STEFANO D’ORAZIO

Fiordaliso ripete a gran voce che tutti devono restare a casa, anche se fuori c’è il sole non devono uscire se non è necessario, il Covid esiste e fa molto male. Anche lei è stata contagiata e ancora oggi porta le conseguenze. Per mesi non ha avuto forze, ha perso tanti capelli, è consapevole che magari è una conseguenza per il dolore della morte della madre ma sa che non è l’unica ad avere avuto gli stessi problemi. E questi sono i problemi minori che il coronavirus lascia a una persona che è stata contagiata.

Anche Marco Masini è in collegamento, non ha parole per quanto è accaduto, solo ricordi. Quando i Pooh vinsero il festival di Sanremo con Uomini Soli lui vinse con Disperato nella categoria giovani, da lì la loro amicizia.

Francesca Alotta riporta il dolore che è dei fan, non conosceva bene Stefano D’Orazio ma se che è andato via in modo assurdo un pezzo della nostra storia.

Riccardo Fogli va via, lascia lo studio di Storie Italiane, deve raggiungere la Chiesa degli Artisti per l’ultimo doloroso saluto a Stefano.