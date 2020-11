Paola Perego racconta ad Antonella Clerici i sintomi del Covid (Foto)

Ospite di oggi di Antonella Clerici l’amica Paola Perego. Si conoscono benissimo e con estrema sensibilità le chiede cosa ha avuto, che sintomi ha avuto con il Covid. Non è una notizia nuova, Paola Perego sui social aveva confidato a tutti che era positiva e che si stava curando a casa. “Sono negativa da venerdì” ha subito sottolineato in collegamento con E’ sempre mezzogiorno raccontando che è suo marito, Lucio Presta, che ha fatto tutto per lei. Paola Perego ovviamente era chiusa nella sua stanza in casa e lui le ha portato colazione, pranzo e cena e la sosteneva. Confida che è stata abbastanza fortunata, ha avuto solo dolori alle ossa e muscolari, ipotermia, astenia, mal di testa ma molto forti da non riuscirsi ad alzare dal letto.

PAROLA PEREGO FORTUNATA PER NON AVERE AVUTO COMPLICANZE POLMONARI

Si sente davvero fortunata la Perego, ha avuto paura di aggravarsi dopo il contagio, non è stata bene ma niente di grave. Spiega che non ha preso antibiotici ma solo un antipiretico, la classica tachipirina: “Perché non avevo complicanze polmonari. Mi ha curata il professor Zangrillo che mi chiamava la mattina e la sera e l’antibiotico non è servito”.

Anche Carlo Conti è tornato a casa, Antonella Clerici lo ricorda serena che tutto si sia risolto bene per il suo fratellone.

Paola Perego continua a raccontare mentre zia Cri prepara le sue polpette. Lucio Presta con lei è sempre molto protettivo, in questo periodo lo è stato molto di più. E’ il momento di cucinare ma la Perego non è davvero capace di farlo oltre a una pasta in bianco o le uova strapazzate. Segna tutto su carta, farà anche lei le polpette al sugo al suo adorato nipotino, quando potrà riabbracciarlo.