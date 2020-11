Ha perso tre figli Giuliana De Sio: “Questa cosa mi fa rabbia” (Foto)

E’ molto più di un rimpianto quello che tira fuori Giuliana De Sio a Oggi è un altro giorno confidando che ha perso tre figli (foto). La sua è rabbia perché sente di essere stata sfortunata. Aveva un unico grande desiderio da realizzare, quello di creare una famiglia, o meglio di avere qualcuno a cui lei appartenesse. Magari non una famiglia tradizionale ma avrebbe voluto un compagno e un figlio. “Avrei voluto un figlio ma non più di uno, non ce l’avrei fatta, troppo impegnativi. Invece sono stata molto sfortunata perché la salute non me l’ha permesso e ne ho persi tre e questa cosa mi fa rabbia perché avrei voluto anche una famiglia, magari non tradizionale ma avrei voluto un compagno e un figlio”. Giuliana De Sio lo confessa con una semplicità disarmante, senza giri di parole, senza giustificazioni.

GIULIANA DE SIO: “AVREI VOLUTO QUALCUNO A CUI IO APPARTENESSI”

Avrebbe voluto un po’ di gente intorno, usa questa espressione e poi spiega che avrebbe voluto qualcuno che le appartenesse o ancora di più qualcuno a cui appartenere. Parla di legami forti, quelli che durano per sempre. “Io sono in credito con la vita”, la sua parte materna non l’ha mai data agli altri, non ha mai sentito di poterlo fare, nemmeno con gli amici più giovani che frequenta e a cui consiglia magari belle cose da leggere ma non altro.

Confessa anche che sono 20 anni che non si innamora, vorrebbe tanto accadesse, è così tenera e simpatica quando lancia uno spot dicendo che lei non è una donna complessa né complessata. E’ tardi per diventare mamma ma per amare non lo è mai.

Il grande amore della sua vita, quello con Elio Petri, l’ha vissuto giovanissima, poco più che ventenne. Si sono amati tanto ma solo oggi comprende le parole che lui le scriveva nelle sue lettere, oggi che sente quanto fossero simili. Ma è un amore che è rimasto nel passato, lui era troppo grande e poi la malattia l’ha portato via senza lasciarle magari il figlio tanto desiderato.